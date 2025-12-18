Otoño trágico en A Coruña: siete muertes en menos de dos meses

Incendio en la calle San Isidoro Javier Albores

El fin de 2025 está resultando ser trágico en A Coruña, donde no han cesado de acumularse sucesos graves: accidentes mortales, pescadores ahogados y un homicidio al arma blanca, además de un muerto en una intervención policial. Es una verdadera racha de desgracias como las que rara vez se dan en la ciudad.

Eso, sin contar otros incidentes, que se han resuelto felizmente, como el rescate de un joven italiano el sábado pasado, que había sido arrebatado por el mar en Punta Herminia.

08/11/2025: Pescador ahogado en O Portiño

Un pescador de setenta años y de nacionalidad argentina, vecino de Agra do Orzán, fallece al ser arrebatado por el mar en O Portiño. Al suceso, que ocurrió a la altura de la depuradora de Bens, se desplazaron un equipo de Salvamento Marítimo, los Guardacostas de Galicia, Policía Nacional y Local y los bomberos de A Coruña. Tras media hora de búsqueda, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo y lo trasladaron, en el Helimer, hasta el aeropuerto de A Coruña. Una vez allí, un equipo de urgencias sanitarias confirmaron su fallecimiento a las 17.15 horas.

26/11/2025 Una joven accidentada en Alfonso Molina

Una joven de 20 años viajaba en el asiento del copiloto de un coche que conducía su pareja, de 26. Se salió de la vía poco antes de la medianoche, cuando circulaban por Alfonso Molina en dirección salida, a la altura de la avenida de San Cristóbal. El vehículo impactó contra una columna y ella fue excarcelada e ingresada el Hospital. Muere al día siguiente en la UCI. El conductor sufrió heridas de escasa consideración.

27/11/2025 Intoxicado en un incendio en la Sagrada Familia

Poco antes de las seis de la tarde, un hombre de mediana edad fallece al intoxicarse en un incendio en una comunidad de San Isidoro, mientras trataba de huir escaleras abajo llenas de humo. Otra persona ingresó con pronóstico reservado. El fuego se había declarado en el cuadro eléctrico, que había sido manipulado. Los Bomberos señalan que la víctima habría sobrevivido si hubiera permanecido en casa, como otros vecinos.

13/12/2025 Apuñalado un joven de 20 años en Santa Margarita

Un mendigo de 46 años apuñaló mortalmente a otro indigente de 20 en el transcurso de una reyerta por ocupar un sitio donde dormir en uno de los merenderos de Santa Margarita. El joven le había golpeado con una botella en la cabeza y él le apuñaló en la pierna, segando la femoral. El sospechoso se halla en prisión provisional con cargo de homicidio.

15/12/2025 Aplastada en un vuelco en Alfonso Molina

Una mujer de 49 años muere instantáneamente al volcar con su coche en un terraplén en Alfonso Molina, minutos antes de la medianoche del lunes. El suceso tuvo lugar en dirección salida, pasada la fábrica de Coca-Cola. El impacto hizo que la portezuela del conductor se abriera y que saliera parte de su cuerpo, que el coche aplastó al volcar. Al acudir su marido al lugar de los hechos, sufrió un ataque de nervios.

16/12/2025 Rescate de un cadáver frente a Las Esclavas

La lancha de Cruz Roja rescató frente a Las Esclavas el cadáver de un vecino de Labañou de 66 años que había salido a pescar el día anterior por el Millennium. Su muerte tuvo lugar el mismo día 15, probablemente, puesto que la última vez que se le vio eran las siete de la tarde, ya noche cerrada.

16/12/2025 Fallecido en una intervención policial en O Castrillón

En la calle Merced a las 02.50 horas falleció un hombre de 35 años, intoxicado con alcohol y drogas, durante una intervención policial. Las autoridades aseguran que sufrió un infarto después de que le esposaran. Sus familiares hablan de fuerza excesiva y de racismo, puesto que era de etnia gitana. Reconocen que había bebido y que había generado alboroto en la comunidad (los vecinos habían llamado al 091) y que recibió a los agentes cuchillo en mano, pero aseguran que el motivo es que salía de la cocina donde se estaba preparando un bocadillo.