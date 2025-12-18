Mónica García, médica solidaria en México: “Cuando vuelvo necesito una semana para adaptarme al mundo”

Los profesionales coruñeses, durante una intervención Cedida

Un grupo de valientes médicos del Chuac, coordinados por la enfermera Mónica García, han pasado sus vacaciones batallando por los pacientes de Chiapas, región de México a la que la ONG a la que pertenecen, Solidariedade Galega, lleva acudiendo varios años. Dos semanas de operaciones y ver a enfermos son motivos para estar muy orgullosos, pero que también acarrean un precio a su regreso: “Cuando acabo de llegar necesito una semana para adaptarme al mundo”.

En concreto, fueron siete los miembros de la ONG, que se fundó en 1997 por cirujanos que iban por cuenta propia a operar a países necesitados, los que pasaron la primera quincena de diciembre trabajando en Chiapas. Se trata de dos ginecólogos (Luis Alba y Fátima Martínez), dos cirujanos generales (Celsa Fernández y Namibia Sanluis), dos enfermeras (Rosa López y María Vilela) y una coordinadora (la propia García), que en conjunto formaron un equipo de ensueño para ayudar a los más necesitados en el Hospital San Carlos, del municipio de Altamirano, en Chiapas.

Es una región a la que ya había acudido el organismo, pero, no obstante, tuvo que parar durante el covid y en los dos últimos años porque “hubo un conflicto entre narcos” que luchaban por el territorio donde solían operar, según García. Después de la disputa, apareció un alcalde nuevo que peleó por la gente y mejoró mucho la zona, con lo que este año pudieron retornar: “Pero la gente sigue teniendo miedo. Otros años solíamos tener colas y colas de gente, pero este año, por primera vez, nos faltaba”. No ayudaba la distancia: “Venir desde una comunidad indígena, a la que pertenece la mayoría de la gente que atendemos y que tardan seis horas en llegar andando, es difícil. Si volvemos, esperamos hacer campaña por sus zonas para poder atenderlos mejor”, comenta.

Acuden allí por la falta de médicos, y cada año se coordinan con la gerencia para detectar qué tipo de especialista necesitan más. “El hospital está bien preparado. Pertenece a unas monjas, las Hijas de la Caridad, que lo montaron gracias a la donación de un tal Schumacher, un señor holandés, hace muchos años. Ahora quien da las donaciones son los descendientes de este señor, entonces cada año van a menos, con lo que no pueden pagar a médicos para que trabajen allí”, explica. El centro, así, sobrevive gracias a campañas como esta: “Vamos nosotros, van médicos italianos, madrileños... Van distintas ONG en distintos meses del año y atienden a la gente cuando pueden”, explica.

Un año extraño

“Este año fuimos muy holgados, que no nos gusta. Preferiríamos haber trabajado sin parar como siempre”, confiesa. Así, de media tuvieron unas tres o cuatro cirugías diarias, con lo que realizaron en torno a 40, frente a las más de 100 que hicieron otros años. “Y hemos visto a 100 personas cuando solíamos ver a 300”, dice. Entre las intervenciones, asistieron a “niños con zonas del cuerpo quemadas por trabajar en la construcción sin seguridad o con dedos amputados por machetes, cosas que aquí no ocurren pero allí sí”.

Un trabajo, por tanto, en que la experiencia de ayudar al prójimo es “gratificante”, aunque se vean aspectos tan duros de la humanidad: “Yo ahora que acabo de llegar necesito una semana para adaptarme a este mundo. Aún llevo dentro de mí toda la pobreza y tristeza que hay allí”.

Aunque esta enfermera, que no había ido a Chiapas pero ya fue misionera en Perú o Nicaragua, también destaca la humanidad de sus pacientes: “Yo soy vocacional, no estoy aquí por el dinero. Me gusta atender al paciente. Y a lo mejor es por egoísmo, pero aprecias mucho la gratitud que te demuestran allí. Los operas y al día siguiente te preguntan por ti, y yo me quedaba flipada con eso. Esto, aunque sea muy difícil, engancha”, manifiesta la coordinadora.

A pesar de determinados problemas aduaneros por influencia de la dura política de Trump respecto a los migrantes mexicanos, y de la propia problemática en la zona de Chiapas, los coruñeses quieren volver en 2026. “Hablaremos con ellos a lo largo del año para ver cómo evoluciona la situación y ver si volvemos. Hemos aprendido para el año que viene, iremos planificando para que todo vaya bien”, resume. Una aventura más para estos héroes sanitarios. 