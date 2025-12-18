Los roscones con nata de A Coruña que llegan a toda España

Los pasteleros del obrador cortan y rellenan de nata los roscones P.F.P.

En el obrador del Centro de Elaboración de Productos de Alimentación (CEPA) de El Corte Inglés huele a Navidad. Masa horneada, agua de azahar, chocolate... De este complejo ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro saldrán hasta el próximo enero 900.000 roscones de Reyes que llegarán a puntos de toda España. Y en buena parte de ellos habrá un poco de A Coruña.

De las 21 variedades que se preparan, con sabores como crema, trufa, praliné y las novedades de este año, limón y pistacho, la que tiene presencia asegurada en miles de hogares es la de nata. Nata pura, de una calidad excepcional y producida en Curtis.

En este obrador, el de roscones artesanos más grande de España, trabajan 70 personas en exclusiva para la campaña de este dulce navideño, que empieza a mediados de noviembre. Jornadas de doce horas en las que se hacen entre 12.000 y 20.000 unidades. Luis González, jefe de Pastelería del CEPA, resume la motivación del equipo: “Sabemos que estamos en las casas de la gente en los momentos de felicidad y de celebración y queremos que salga el día redondo”. En la receta, “mucho cariño y dedicación” e ingredientes naturales de primera calidad. Harina de Valladolid, enumera Alejandro Agüero, responsable de Aprovisionamiento y Administración, frutas confitadas de Zaragoza y nata de Teixeiro. Producida por Inleit Ingredients; con un 38% de materia grasa que, una vez montada, le otorga una firmeza perfecta para el relleno del roscón y le da un sabor inconfundible. No es de extrañar que sea la variedad preferida por la mayoría de los clientes. Por eso, este año aumenta el número de unidades que saldrán del obrador de Valdemoro.

Así lo explica Alfredo Arias, el director de Producción, que detalla las cantidades de las materias primas con las que trabajan. 193.000 kilos de harina, 97.000 litros de huevo, unos 185.000 litros de nata, 47.000 kilos de azúcar, más de 25.000 kilos de mantequilla, más de 46.000 kilos de fruta confitada y unos 9.000 kilos de almendra, alrededor de 9.000 kilos de levadura, 14.000 litros de agua de azahar y unos 16.000 kilos de raspadura de cítricos, entre otros ingredientes. Cifras que solo se pueden manejar con una organización excelente.

Luis González, con tres piezas recién salidas del horno P.F.P.

Un proceso artesanal

La producción es una coreografía de manos que trabajan con mimo, pero sin perder un segundo. El tiempo es clave. Para llegar al objetivo diario y, sobre todo, para mantener la calidad del producto final. Son necesarios tres días para elaborar cada roscón. Tras la preparación de la masa madre, el amasado y el reposado, se le da la característica forma –disimular el haba y la figurita es todo un arte– y se deja en una estufa de fermentación con temperatura y humedad controladas. Un proceso de veinticuatro horas. Es el secreto para conseguir una malla de gluten que retenga los gases y dé como resultado una miga esponjosa. Pintado de huevo y con las frutas confitadas, la almendra y el azúcar estratégicamente colocados, llega el horno. Medido hasta el segundo. El paso final. O casi. Porque en el caso de los roscones rellenos se añaden un corte preciso, un dibujo con manga pastelera en el corazón del dulce y la colocación de la ‘tapa’.

Una muestra de las variedades que se elaboran en el obrador de El Corte Inglés en Valdemoro Cedida

“Un producto de pastelería a precio de supermercado”, concluye Alfredo Arias, que El Corte Inglés lleva más de medio siglo elaborando. Y, con el paso de los años, distribuyendo a toda España. Madrid, Valencia y Barcelona son las zonas con mayor demanda. A Galicia llegarán estas navidades alrededor de 30.000 unidades que se pueden conseguir en el supermercado de la superficie comercial, en Hipercor y en Supercor, además de a través de la web y de la app. Y no hace falta esperar al Día de Reyes para degustarlas.