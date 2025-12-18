Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"

El presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado Carlota Blanco

"Nuestra principal preocupación es financiera. El problema más importante es nuestra enorme deuda y financieramente siempre estamos pendientes". Este es el aviso que realizó el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, este jueves, en el que abordó los desafíos futuros y repasó los hitos más importantes vividos durante este año.

La deuda contraída por el Puerto para construir la dársena de Langosteira, obra que comenzó en 2004 y concluyó en 2012, afecta de forma notable el balance económico. Según desglosó el dirigente portuario, solo en este año, "entre amortizaciones e intereses", se pagaron cerca de trece millones de euros.

En 2024 logró un récord en la cifra de negocio, con 32,02 millones de euros, pero el ejercicio se saldó con pérdidas de 3,1 millones de euros, motivadas por precisamente por este carga financiera. En concreto, por los créditos contraídos con Puertos del Estado y el Banco Europeo de Inversiones para la obra de la dársena exterior.

Ante esta situación, Fernández Prado abogó por encontrar una solución. "Estamos tirando de ahorro. Es importante que Coruña Marítima (proceso en el que se define el futuro de los muelles urbanos) plantee un nuevo escenario financiero para la Autoridad Portuaria", señaló.

Pesca

La deuda no es la única preocupación. El presidente de la entidad se refirió al acuerdo alcanzado por la Unión Europea, que cerró hace unos días un pacto sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias del Atlántico y el Mediterráneo, que deja en el Atlántico el mismo cupo de pesca de merluza pero reduce un 90% el de caballa.

Fernández Prado explicó que las capturas pesqueras en A Coruña se han incrementado este año y que ahora se ha producido este anuncio. "Es una pésima noticia. Nos va a afectar muchísimo. Nos va a hacer daño. Estamos preocupados con estas noticias que nos llegan desde Bruselas", afirmó.

Según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria, este año se han registrado 28.000 toneladas de pesca.

Balance

No todo han sido malas noticias en este 2025. De hecho, Fernández Prado aseguró que, en el cómputo general, ha sido un "muy buen año" por la puesta en marcha de los trabajos efectivos de Coruña Marítima, el acuerdo para completar el traslado completo de Repsol a Langosteira, el avance de las obras de avances del acceso ferroviario y el anuncio de que Exolum construirá una terminal de graneles líquidos.

El balance del presidente portuario también sirvió para conocer que, con la llegada de la empresa Tudela Veguín a Langosteira, se completarán todas las solicitudes de traslado desde el Puerto Interior.

También celebró la actividad que registra en la dársena exterior. "Este año llevamos más de 8,5 millones de toneladas y 40 millones desde su puesta en marcha", relató.

El dirigente portuario, además, confirmó que el fondo de inversión Blackstone, a través de la empresa Fisterra Energy, ha desistido de su proyecto de mil millones de euros para una factoría de hidrógeno en el Puerto Exterior, aunque indicó que hay "otras empresas" interesadas en ocupar este suelo que queda libre.

Nuevo muelle

La Autoridad Portuaria avanzó hace unas semanas que recurrirá a unas ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para costear la construcción de un nuevo muelle de Langosteira, que estará destinado a las empresas de eólica marina y otras energías verdes.

El presidente detalló este jueves que el IDAE todavía no ha publicado la convocatoria de estas ayudas y que la previsión era que fuese "este año". Añadió que estos fondos son necesarios" para ejecutar esta nueva infraestructura, que dará servicios a los proyectos que se desarrollen en el futuro vinculados a la energía eólica marina.