La USC accede a la descentralización de Medicina

La Junta de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago (USC) ha aprobado este jueves aceptar el acuerdo firmado entre las tres universidades gallegas para descentralizar la docencia.

Menos de un mes después de rechazar la propuesta, la cúpula de la universidad optó por aceptar la propuesta en una votación que se realizó tras una larga reunión y tras llamamientos al consenso por parte del resto de administraciones.

Aunque ha habido votos en contra del acuerdo, la intención de la facultad es buscar puntos de encuentro que eviten futuras solicitudes para impulsar nuevas facultades en el sistema universitario gallego.

De este modo, este viernes se reunirá la Junta de Gobierno de la USC que dará el visto bueno final al acuerdo en una reunión convocada para las 10:30 horas.

De hecho, el único punto del orden del día es la aprobación, si procede, del convenio rubricado entre las tres universidades y las consellerías de Educación y Sanidad.