Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La USC accede a la descentralización de Medicina

Agencias
18/12/2025 19:39
Un grupo de estudiantes, durante un examen
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

 La Junta de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago (USC) ha aprobado este jueves aceptar el acuerdo firmado entre las tres universidades gallegas para descentralizar la docencia.

Menos de un mes después de rechazar la propuesta, la cúpula de la universidad optó por aceptar la propuesta en una votación que se realizó tras una larga reunión y tras llamamientos al consenso por parte del resto de administraciones.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, esta mañana, interviene en la reunión del Claustro

Ricardo Cao, sobre la descentralización de Medicina: "Precisamos un 'si' ou un 'non', non hai camiños intermedios por explorar"

Más información

Aunque ha habido votos en contra del acuerdo, la intención de la facultad es buscar puntos de encuentro que eviten futuras solicitudes para impulsar nuevas facultades en el sistema universitario gallego.

De este modo, este viernes se reunirá la Junta de Gobierno de la USC que dará el visto bueno final al acuerdo en una reunión convocada para las 10:30 horas.

De hecho, el único punto del orden del día es la aprobación, si procede, del convenio rubricado entre las tres universidades y las consellerías de Educación y Sanidad.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Casa en Os Campóns

Las casas navideñas más espectaculares del área metropolitana
Noelia Díaz
Los pasteleros del obrador cortan y rellenan de nata los roscones

Los roscones con nata de A Coruña que llegan a toda España
Paola Feal
Dr Jose Manuel Pardo

Las respuestas del Doctor José Manuel Pardo Figueira especialista en Urología
Redacción
El ideal gallego

Antiguas concejalas socialistas denuncian a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral
Abel Peña