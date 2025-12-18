ITG recibe cuatro millones de euros en ayudas para investigar en inteligencia artificial y en el ámbito energético

Un técnico de ITG ITG

El centro tecnológico ITG (Instituto Tecnológico de Galicia) recibirá cuatro millones de euros a lo largo de los próximos tres años gracias al programa estatal Cervera, según ha comunicado la entidad en la mañana de este jueves.

Los fondos irán destinados a investigar y desarrollar soluciones orientadas al mercado en los ámbitos energético, aeronáutico, de la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, en los que ITG ya cuenta con una importante trayectoria.

Según explica ITG, la resolución de esta convocatoria consolida “la capacidad del centro tecnológico” para liderar “un crecimiento estratégico de la industria a nivel nacional”, así como “su solvencia acreditada” en investigación.

“El programa Cervera nos permite seguir impulsando la competitividad del tejido productivo, contribuir a la soberanía tecnológica y consolidar ITG como un actor clave en el crecimiento estratégico de la industria nacional en los próximos años”, señala el director general de ITG, Carlos Calvo.

El programa Cervera, financiado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo impulsar la excelencia de los centros tecnológicos españoles mediante líneas de trabajo cooperativas y estratégicas que permitan desarrollar capacidades críticas para la competitividad industrial del país.

Está dotado con casi 71 millones de euros, de los cuales 10,4 han ido a parar a Galicia, y financia iniciativas de alto valor añadido, especialmente en áreas tecnológicas que serán determinantes en los próximos años. Así, las propuestas seleccionadas en la convocatoria reflejan la especialización creciente de los centros en tecnologías duales para defensa, computación cuántica, entrenamiento avanzado asistido, IA para seguridad, materiales de nueva generación o sistemas energéticos avanzados.