Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

ITG recibe cuatro millones de euros en ayudas para investigar en inteligencia artificial y en el ámbito energético

“Nos permite seguir impulsando la competitividad del tejido productivo y contribuir a la soberanía tecnológica", afirma la entidad

Iván Aguiar
Iván Aguiar
18/12/2025 12:44
Un técnico de ITG
Un técnico de ITG
ITG
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El centro tecnológico ITG (Instituto Tecnológico de Galicia) recibirá cuatro millones de euros a lo largo de los próximos tres años gracias al programa estatal Cervera, según ha comunicado la entidad en la mañana de este jueves.

Los fondos irán destinados a investigar y desarrollar soluciones orientadas al mercado en los ámbitos energético, aeronáutico, de la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, en los que ITG ya cuenta con una importante trayectoria

Según explica ITG, la resolución de esta convocatoria consolida “la capacidad del centro tecnológico” para liderar “un crecimiento estratégico de la industria a nivel nacional”, así como “su solvencia acreditada” en investigación.

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"

Más información

“El programa Cervera nos permite seguir impulsando la competitividad del tejido productivo, contribuir a la soberanía tecnológica y consolidar ITG como un actor clave en el crecimiento estratégico de la industria nacional en los próximos años”, señala el director general de ITG, Carlos Calvo.

Meta

El programa Cervera, financiado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como objetivo impulsar la excelencia de los centros tecnológicos españoles mediante líneas de trabajo cooperativas y estratégicas que permitan desarrollar capacidades críticas para la competitividad industrial del país.

Está dotado con casi 71 millones de euros, de los cuales 10,4 han ido a parar a Galicia, y financia iniciativas de alto valor añadido, especialmente en áreas tecnológicas que serán determinantes en los próximos años. Así, las propuestas seleccionadas en la convocatoria reflejan la especialización creciente de los centros en tecnologías duales para defensa, computación cuántica, entrenamiento avanzado asistido, IA para seguridad, materiales de nueva generación o sistemas energéticos avanzados.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio eléctrico en Pocomaco

Un incendio eléctrico deja sin luz tres naves de Pocomaco
Abel Peña
Exterior de Espacio Coruña

Espacio Coruña refuerza su modelo con la llegada de Sutega
Redacción
Cartel en Oleiros

Oleiros gana la denuncia por comparar a Netanyahu con Hitler
Redacción
Lidl de Lugo

Lidl amplía su huella en la economía de Galicia
Redacción