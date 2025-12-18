Setenta trasatlánticos arribaron a la ciudad en el año 2000 | Archivo

Hace 25 años El Ideal Gallego destacaba en su portada que más de sesenta trasatlánticos trajeron, a lo largo del año 2000, más de setenta mil visitantes entre tripulación y turistas. Una cifra que superaba en más del doble a la del ejercicio anterior. Mientras, en Betanzos una orden religiosa creaba una empresa de lavandería para dar empleo a mujeres con discapacidad psíquica. Asimismo en 1975 el conocido abogado Augusto César Lendoiro era designado presidente de la Federación Coruñesa de Balonmano tras la dimisión del anterior, Manuel Estévez Mengotti. También hace un siglo el personal del periódico se oponía a la edición de un diario dominical ya que suponía renunciar al descanso semanal.

Lunes, 18 de diciembre de 2000 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los cruceros trajeron a la ciudad casi setenta mil visitantes

Más de sesenta trasatlánticos de lujo trajeron a lo largo de este año a la ciudad a más de setenta mil personas, entre tripulaciones y turistas, más del doble de los registrados en 1999. La economía es la gran beneficiada de este espectacular aumento, ya que se estima que el flujo de visitantes que llega a través del puerto ha dejado unos ingresos que rondan los 1.500 millones de pesetas. Los consignatarios aseguran que parte de este éxito se debe a la política de promoción emprendida por la Autoridad Portuaria. El jinete francés Michel Robert se adjudicó el Trofeo Ayuntamiento de A Coruña, prueba estrella de la jornada de clausura del Concurso Internacional Hípico de Casas Novas. El público, que llenó las gradas del picadero cubierto, disfrutó durante toda la jornada con el emoción de las competiciones ecuestres. Las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús de Betanzos crearán empleo para favorecer la integración social. Las religiosas tienen previsto abrir una lavandería en la que trabajarán, a partir de enero del próximo año, unas veinte mujeres, todas ellas con alguna discapacidad psíquica. Estas chicas desarrollarán diferentes tareas, principalmente planchado y lavado de mantelerías.

Jueves, 18 de diciembre de 1975 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Lendoiro preside la Federación de Balonmano

Don Augusto César Lendoiro ha sido nombrado presidente de la Federación Coruñesa de Balonmano. El nombramiento oficial, una vez aceptada la dimisión del anterior presidente, don Manuel Estévez Mengotti, fue el pasado día 3, si bien es cierto que entre papeleos y retrasos propios de la burocracia, no llegó hasta ayer la noticia a los medios de comunicación. El señor Lendoiro, joven abogado coruñés, es hombre del deporte desde niño, creador, impulsor y organizador del fútbol infantil en La Coruña con el Ural, ligado a todos los deportes, sin favoritismos ni perjuicios, desde su puesto directivo en el colegio Liceo La Paz. La entusiasta editorial coruñesa Adara ha sacado a la luz otros dos libros de su colección juvenil ‘Toda la tierra’. Se trata de un libro de narración (‘Cerdo de fuego’ de Ivan Southall) y ‘El libro de los experimentos’ de Leonard de Vries.

Viernes, 18 de diciembre de 1925 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Proyecto de publicar un periódico los lunes

En el lugar correspondiente verán nuestros lectores que se proyecta proponer a la Prensa la publicación de un periódico colectivo en cada localidad, el cual vería la luz los domingos por la noche o los lunes por la mañana. Partiendo del supuesto de que hayamos recogido con exactitud la noticia, vamos a manifestar con meridiana claridad nuestro pensamiento. El descanso dominical en nuestra profesión abrumadora, acaso y sin acaso la que más energías exige y consume a quienes la profesan, es algo intangible que estamos dispuestos a no dejarnos arrebatar. A las seis de la tarde de ayer, celebró sesión extraordinaria la Comisión permanente, bajo la presidencia del alcalde señor Casas y con la asistencia de los tenientes de alcalde señores Fernández López, Vila, Del Cueto, García Lavilla, Carré Aldán y Pérez Barreiro.