Gonzalo Castro responde al PP: "Inés Rey delega as competencias da Luis Seoane, pero siguen sendo dela"

El grupo municipal del Partido Popular denunciaba en las últimas horas la "renuncia" de Inés Rey a la presidencia de la Fundación Luis Seoane. Lo verbalizaba Carlos San Claudio, edil del PP en María Pita y vocal de la Fundación.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en quien recaerían esas funciones, respondía esta misma mañana: "Ela non se retira de nada, creo que hai un erro de concepto". "O que fai é delegar as competencias por razóns de eficacia", asegura Castro, que añade: "Non se retira de nada, como non se retira do Consorcio para a Promoción da Música, nin do Consorcio de Turismo, nin do IMCE, nin de ningún ente instrumental".

San Claudio hablaba de "espantada". Castro quita hierro a tal afirmación. "As decisións de carácter estratéxico, como non pode ser doutro xeito, son decididas por ela, por razóns de eficacia e seguimento diario, delega as competencias, delégaas, siguen sendo dela, en calquera momento poderá tomar calquera tipo de decisión, sen ningún tipo de dúbida", puntualiza el edil de Cultura.

Otros problemas en la Fundación

No es la única polémica en torno a la Fundación Luis Seoane. Hace unas semanas, el patronato de la entidad se veía obligado a reiniciar el proceso de selección de su dirección tras las lluvia de críticas al procedimiento.

"He pedido que se reúna el patronato para aprobar unas nuevas bases e iniciar un nuevo proceso de selección", aseguraba la alcaldesa, Inés Rey, en ese momento.

El patronato se reunirá, tal y como confirmó Castro, "a finais de ano", por razones estatutarias, con el fin de "formalizar esa delegación de funcións e comezar a traballar, ou seguir traballando nesa liña que nos ten marcado a alcaldesa".