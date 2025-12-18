Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Gonzalo Castro responde al PP: "Inés Rey delega as competencias da Luis Seoane, pero siguen sendo dela"

El grupo popular había denunciado que la alcaldesa había renunciado a la presidencia de la Fundación

Óscar Ulla
Óscar Ulla
18/12/2025 12:02
Fundación Luis Seoane
Fundación Luis Seoane
Archivo El Ideal Gallego
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El grupo municipal del Partido Popular denunciaba en las últimas horas la "renuncia" de Inés Rey a la presidencia de la Fundación Luis Seoane. Lo verbalizaba Carlos San Claudio, edil del PP en María Pita y vocal de la Fundación. 

El PP denuncia "la espantada de Inés Rey" al renunciar a la presidencia de la Fundación Luis Seoane

Más información

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en quien recaerían esas funciones, respondía esta misma mañana: "Ela non se retira de nada, creo que hai un erro de concepto". "O que fai é delegar as competencias por razóns de eficacia", asegura Castro, que añade: "Non se retira de nada, como non se retira do Consorcio para a Promoción da Música, nin do Consorcio de Turismo, nin do IMCE, nin de ningún ente instrumental". 

San Claudio hablaba de "espantada". Castro quita hierro a tal afirmación. "As decisións de carácter estratéxico, como non pode ser doutro xeito, son decididas por ela, por razóns de eficacia e seguimento diario, delega as competencias, delégaas, siguen sendo dela, en calquera momento poderá tomar calquera tipo de decisión, sen ningún tipo de dúbida", puntualiza el edil de Cultura. 

Otros problemas en la Fundación

No es la única polémica en torno a la Fundación Luis Seoane. Hace unas semanas, el patronato de la entidad se veía obligado a reiniciar el proceso de selección de su dirección tras las lluvia de críticas al procedimiento.

"He pedido que se reúna el patronato para aprobar unas nuevas bases e iniciar un nuevo proceso de selección", aseguraba la alcaldesa, Inés Rey, en ese momento.

El patronato se reunirá, tal y como confirmó Castro, "a finais de ano", por razones estatutarias, con el fin de "formalizar esa delegación de funcións e comezar a traballar, ou seguir traballando nesa liña que nos ten marcado a alcaldesa".

Exposición en la Fundación Luis Seoane

La Fundación Luis Seoane repetirá el proceso para elegir su dirección

Más información
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, se encargaron de rubricar el acuerdo ante representantes como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el de Arteixo, Carlos Calvelo; o el presidente de Repsol, Antonio Brufau

Los desafíos del Puerto de A Coruña: "El problema más importante es nuestra enorme deuda"
Iván Aguiar
El ideal gallego

A Coruña ampliará el horario de la hostelería en Navidad: 20 días con fiesta hasta las 09.00
Noela Rey Méndez
Presentación de los participantes en el Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña

Estos son los platos y locales del concurso de Tapas Picadillo
Noela Rey Méndez
Ramón Bardanca, propietario de Café Primera Línea, en la cafetería Piñas

Café Primera Línea: la historia de un emprendedor que llevó su pasión por el café a un proyecto que ya conquista A Coruña
Lara Fontela