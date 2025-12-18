Presentación de los participantes en el Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña A.P.

El Concurso de Tapas Picadillo regresa a A Coruña para dar su toque delicioso a la Navidad. Estará en marcha del 18 al 28 de diciembre con 24 locales en liza repartidos en tres rutas.

La zona 1 estará comprendida por la Ciudad Vieja, María Pita, Monte Alto, plaza de San Agustín y Azcárraga. En este entorno se podrá degustar:

Pulpo vegano del Bar Áncora

'Feitizo cubano' de La Tribu

Ternera en zorza del Bar Ciudad

Bolas de San Juan de The Breen's Tavern

'Dry caldini' de La Sinfonería,

'Festa no pao' de A Parva

Croquetas veganas estilo Picadillo y caviar de ajo negro sobre crema de batata ahumada y galleta mariñeira de La Cuchara Veggie.

En la zona 2 estarán los locales situados en San Andrés, Galera, Barrera, Olmos, Orzán y Pedro Barrié de la Maza. Entre los platos que habrá en el concurso están:

'Capelletti' de cocido gallego de AMA Italiana Contemporánea

'Galicia en tres bocados' de El Gato Con Copas

Albóndigas con salsa de almendras del Bar 23

Navajas en escabeche de mandarina de Ultramarinos Galera

Pavé de patata con carne gallega al vino tinto de Malte Galera

Barritas de rissotto de setas, polvorón de tomate y albahaca; y el mejillón en tres texturas con esfera de escabeche de O Dezasete Taberna

Mini bao de rabo de vaca estofado al mencía con mayonesa de piparras.

Por último, la zona 3 estará compuesta por los locales participantes en Os Mallos, Ronda de Nelle, plaza de Vigo, Juan Flórez y Federico Tapia. Allí se podrán degustar el