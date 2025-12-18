A Coruña
Estos son los platos y locales del concurso de Tapas Picadillo
El Concurso de Tapas Picadillo regresa a A Coruña para dar su toque delicioso a la Navidad. Estará en marcha del 18 al 28 de diciembre con 24 locales en liza repartidos en tres rutas.
La zona 1 estará comprendida por la Ciudad Vieja, María Pita, Monte Alto, plaza de San Agustín y Azcárraga. En este entorno se podrá degustar:
- Pulpo vegano del Bar Áncora
- 'Feitizo cubano' de La Tribu
- Ternera en zorza del Bar Ciudad
- Bolas de San Juan de The Breen's Tavern
- 'Dry caldini' de La Sinfonería,
- 'Festa no pao' de A Parva
- Croquetas veganas estilo Picadillo y caviar de ajo negro sobre crema de batata ahumada y galleta mariñeira de La Cuchara Veggie.
En la zona 2 estarán los locales situados en San Andrés, Galera, Barrera, Olmos, Orzán y Pedro Barrié de la Maza. Entre los platos que habrá en el concurso están:
- 'Capelletti' de cocido gallego de AMA Italiana Contemporánea
- 'Galicia en tres bocados' de El Gato Con Copas
- Albóndigas con salsa de almendras del Bar 23
- Navajas en escabeche de mandarina de Ultramarinos Galera
- Pavé de patata con carne gallega al vino tinto de Malte Galera
- Barritas de rissotto de setas, polvorón de tomate y albahaca; y el mejillón en tres texturas con esfera de escabeche de O Dezasete Taberna
- Mini bao de rabo de vaca estofado al mencía con mayonesa de piparras.
Por último, la zona 3 estará compuesta por los locales participantes en Os Mallos, Ronda de Nelle, plaza de Vigo, Juan Flórez y Federico Tapia. Allí se podrán degustar el
- 'Ssam' de raya en salsa de salpicón y crujiente de pulpo
- 'Lume dorada' de Taquería Niño Rey
- Croqueta cremosa de cocido; y merluza a la gallega con emulsión de ajo de Miña Nai
- Merluza en salsa de puerro sobre arroz crujiente con mermelada de La Bonita
- Tortilla de carrilleras de Taberna o Freixo
- 'Bágoas de Carballeira' de Roots
- 'Salpicroque' de Central Park
- Bocado Ocribo de Cervecería O Cribo.