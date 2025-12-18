Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Estos son los platos y locales del concurso de Tapas Picadillo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
18/12/2025 11:36
Presentación de los participantes en el Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña
Presentación de los participantes en el Concurso de Tapas Picadillo de A Coruña
A.P.
El Concurso de Tapas Picadillo regresa a A Coruña para dar su toque delicioso a la Navidad. Estará en marcha del 18 al 28 de diciembre con 24 locales en liza repartidos en tres rutas. 

La zona 1 estará comprendida por la Ciudad Vieja, María Pita, Monte Alto, plaza de San Agustín y Azcárraga. En este entorno se podrá degustar: 

  • Pulpo vegano del Bar Áncora
  • 'Feitizo cubano' de La Tribu
  • Ternera en zorza del Bar Ciudad
  • Bolas de San Juan de The Breen's Tavern
  • 'Dry caldini' de La Sinfonería,
  • 'Festa no pao' de A Parva 
  • Croquetas veganas estilo Picadillo y caviar de ajo negro sobre crema de batata ahumada y galleta mariñeira de La Cuchara Veggie.

El Concurso de Tapas Picadillo se celebrará en Navidad

Más información

En la zona 2 estarán los locales situados en San Andrés, Galera, Barrera, Olmos, Orzán y Pedro Barrié de la Maza. Entre los platos que habrá en el concurso están:

  • 'Capelletti' de cocido gallego de AMA Italiana Contemporánea
  • 'Galicia en tres bocados' de El Gato Con Copas
  • Albóndigas con salsa de almendras del Bar 23
  • Navajas en escabeche de mandarina de Ultramarinos Galera
  • Pavé de patata con carne gallega al vino tinto de Malte Galera
  • Barritas de rissotto de setas, polvorón de tomate y albahaca; y el mejillón en tres texturas con esfera de escabeche de O Dezasete Taberna
  • Mini bao de rabo de vaca estofado al mencía con mayonesa de piparras. 

Por último, la zona 3 estará compuesta por los locales participantes en Os Mallos, Ronda de Nelle, plaza de Vigo, Juan Flórez y Federico Tapia. Allí se podrán degustar el 

  • 'Ssam' de raya en salsa de salpicón y crujiente de pulpo
  • 'Lume dorada' de Taquería Niño Rey
  • Croqueta cremosa de cocido; y merluza a la gallega con emulsión de ajo de Miña Nai
  • Merluza en salsa de puerro sobre arroz crujiente con mermelada de La Bonita
  • Tortilla de carrilleras de Taberna o Freixo 
  • 'Bágoas de Carballeira' de Roots
  • 'Salpicroque' de Central Park 
  • Bocado Ocribo de Cervecería O Cribo.
