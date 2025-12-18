Espacio Coruña refuerza su modelo con la llegada de Sutega

Exterior de Espacio Coruña Cedida

Espacio Coruña continúa consolidando su posición como un referente empresarial estratégico con el traslado de las oficinas de STGgroup, grupo integrado por las compañías Sutega y Sutec, entre otras. El grupo ha adquirido en propiedad un local de más de 1.000 m² en el edificio, donde concentrará a 92 profesionales de sus distintas divisiones. Con esta incorporación, Espacio Coruña refuerza su atractivo como edificio de usos múltiples, combinando comercio, servicios profesionales, formación, ocio y restauración en un entorno versátil y funcional.

La operación confirma el papel de Espacio Coruña como un entorno ideal para todo tipo de negocios, oficinas y empresas que buscan espacios flexibles, bien conectados y preparados para el crecimiento. Además, se integra en un entorno urbano que combina actividad profesional, comercial y de ocio, ofreciendo un espacio completo y adaptado a distintas necesidades.

STGgroup integra a Sutega y Sutec. Sutega se especializa en proyectos Design & Build y arquitectura interior a medida, desarrollando y equipando espacios corporativos, retail y hotelería, con un enfoque integral que abarca desde la conceptualización hasta la ejecución final. Sutec Sistemas se dedica a la integración de sistemas, instalaciones audiovisuales y eléctricas, proporcionando soluciones técnicas para empresas y espacios profesionales. La integración de ambas compañías permite ofrecer un portfolio completo de servicios para entornos corporativos y reforzar la presencia del grupo en el mercado nacional e internacional.

El grupo traslada sus oficinas a Espacio Coruña para ofrecer a su equipo un entorno moderno y preparado para el futuro, que potencie la colaboración entre sus distintas divisiones y permita un crecimiento sostenible. STGgroup ya tiene las obras de sus nuevas oficinas en marcha, que se completarán en las próximas semanas, marcando el inicio de esta nueva etapa para la compañía.

Rubén Utande, socio actual de STGgroup, explica: “Este movimiento responde a la necesidad de dotar al equipo de unas oficinas modernas y dimensionadas para el futuro, con capacidad para acoger nuevas líneas de negocio y reforzar el modelo operativo de la organización. Las nuevas oficinas, de más de 1.000 m², permitirán integrar en un mismo entorno a 92 profesionales de diferentes empresas del grupo, potenciando sinergias, eficiencia operativa y dinámicas de trabajo más transversales”.

“El diseño de las nuevas oficinas -continúa- prioriza la flexibilidad, la colaboración y la conectividad, alineándose con nuestro crecimiento sostenido tanto en el mercado nacional como en nuestra hoja de ruta internacional. La organización ha adquirido en propiedad el local para reforzar nuestra apuesta por Galicia como centro estratégico del grupo y convertirse en un precursor en el uso corporativo de Espacio Coruña, impulsando la transformación del complejo en un nuevo polo de actividad empresarial en la ciudad”.

El socio añade: “Espacio Coruña cuenta con una ubicación estratégica, próxima a la Universidad, la Ciudad de las TIC y al entorno industrial, lo que refuerza nuestra conexión con el ecosistema profesional, académico y productivo. Además, el entorno ofrece ventajas clave para los empleados en términos de movilidad, aparcamiento, oferta de hostelería, deporte y ocio, mejorando su experiencia diaria de trabajo”.

Por su parte, desde Espacio Coruña consideran que la llegada de STGgroup supone un paso estratégico en la consolidación del edificio como un espacio de usos múltiples, capaz de adaptarse a las necesidades de todo tipo de empresas.

Eva Rodríguez, gerente de Espacio Coruña, señala que “incorporar un grupo como STGgroup demuestra que Espacio Coruña puede ajustarse a nuevos usos y necesidades empresariales, reforzando nuestro modelo de convivencia y consolidando un entorno activo y atractivo para talento e inversión. Durante 2025 se han cerrado y comprometido más de 10.000 m² de superficie contratada, incluyendo operaciones de venta y alquiler, lo que confirma el interés creciente por el edificio y su capacidad de adaptación a distintos tipos de empresas y actividades”.

La estrategia del centro busca también generar un impacto positivo en el entorno urbano, ofreciendo servicios y facilidades que beneficien tanto a las empresas implantadas como a los clientes y usuarios de Espacio Coruña. Según Rodríguez: “La incorporación de nuevos negocios confirma que nuestro modelo de convivencia de usos genera un espacio dinámico y adaptado a las demandas actuales, optimizando los espacios disponibles y contribuyendo al desarrollo económico del barrio y de la ciudad”.