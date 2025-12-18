Mi cuenta

A Coruña

El PP denuncia "la espantada de Inés Rey" al renunciar a la presidencia de la Fundación Luis Seoane

Andrea Gestal
Andrea Gestal
18/12/2025 10:38
Carlos San Claudio
Carlos San Claudio
Inés Rey renunció a su puesto como presidenta de la Fundación Luis Seoane, un cargo que ostenta como alcaldesa de la ciudad. 

El PP asegura que lleva reclamando años que haya una dirección y liderazgo sólidos y esto pasa, según apunta Carlos San Claudio, boicotease el proceso de selección de su director convocando, por ejemplo, un patronato mientras estaba en Nueva York, "es decir, dando la espalda deliberadamente a la Fundación". 

Además, desde el PP aseguran que lo más grave de esto es que Inés Rey "no sabe gestionar lo más básico de nuestra ciudad: el patrimonio cultural".

Exposición en la Fundación Luis Seoane

La Fundación Luis Seoane repetirá el proceso para elegir su dirección

