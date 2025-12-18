El PP denuncia "la espantada de Inés Rey" al renunciar a la presidencia de la Fundación Luis Seoane

Carlos San Claudio Archivo El Ideal Gallego

Inés Rey renunció a su puesto como presidenta de la Fundación Luis Seoane, un cargo que ostenta como alcaldesa de la ciudad.

El PP asegura que lleva reclamando años que haya una dirección y liderazgo sólidos y esto pasa, según apunta Carlos San Claudio, boicotease el proceso de selección de su director convocando, por ejemplo, un patronato mientras estaba en Nueva York, "es decir, dando la espalda deliberadamente a la Fundación".

Además, desde el PP aseguran que lo más grave de esto es que Inés Rey "no sabe gestionar lo más básico de nuestra ciudad: el patrimonio cultural".