El auge del árabe en A Coruña: “Te atrapa por la belleza y te convence por lo humano”

Una de las clases de árabe, ayer, en la Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña Quintana

Hace más de un cuarto de siglo del nacimiento del Departamento de Árabe en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de A Coruña. En más de 25 años, esta lengua ha pasado de ser una opción minoritaria entre las muchas que se ofertan en la institución académica de Ciudad Escolar a ser una de las lenguas más demandadas entre el estudiantado de idiomas.

Uno de los motivos de su auge puede ser su fuerte presencia en una sociedad cada vez más multicultural. Otro, porque el árabe no es solo una lengua, “es una llave maestra que te abre puertas culturales, profesionales y, sobre todo, personales”.

Así lo considera Celeste Seoane, jefa del departamento en la EOI y profesora de árabe desde 2001, quien, con motivo del Día Mundial de la Lengua Árabe, ahonda en el pasado, presente y futuro de esta lengua: “Llevo más de dos décadas viendo como pasa lo mismo. Alguien entra a probar y, en cuanto descifra las primeras letras, se activa la chispa de ‘¡anda, puedo!’. El árabe tiene algo magnético, te atrapa por la belleza y te convence por lo humano”, explica la profesora.

Seoane aprendió árabe en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Filología Árabe e Islam. Después, amplió sus estudios en la Universidad de El Cairo, donde después de sus estudios prolongó su estadía en la capital egipcia como corresponsal y locutora de Radio El Cairo.

Única en Galicia

Actualmente son 120 las personas matriculadas en esta lengua en la Escuela de Idiomas, única EOI de Galicia que tiene el árabe en su oferta formativa. Esto provoca que a diario acudan al recinto educativo personas de otras urbes de Galicia como Santiago, Ferrol o incluso Lugo.

No obstante, aunque Seoane celebra el crecimiento de alumnos con respecto a los últimos años (el curso pasado había solo un centenar), la profesora confiesa que lo más importante es “la energía del grupo. Nuestro alumnado está muy implicado. Esa ilusión se contagia”, incide la jefa de departamento de la lengua litúrgica del Islam.

“Aprender árabe no es solo aprender a decir cosas; es aprender a escuchar de otra manera” Celeste Seoane, profesora de árabe en la EOI

El alumnado, que oscila entre los 14 y los 80 años de edad, acude a las clases de la EOI, en su mayoría, por curiosidad, aunque “luego se enganchan”. Y cada vez más. Según la profesora, el incremento en el alumnado –y en el interés por la lengua– se debe a tres factores. En primer lugar, la belleza de la lengua, no solo en la propia y distintiva caligrafía, sino también en la cultura e historia, con grandes paralelismos al gallego y al castellano. De esta forma, se calculan más de 3.000 palabras de origen árabe en castellano.

En segundo lugar, la utilidad real del idioma, desde la empresa o la cooperación hasta en aspectos de mediación o viajes. En total, más de una veintena de países en todo el mundo utilizan el árabe como su lengua oficial.

Por último, la convivencia con personas arabófonas en una sociedad tan multicultural. “Aprender árabe no es solo aprender a decir cosas; es aprender a escuchar de otra manera. En el mundo en el que vivimos, es una forma de futuro”, concluye Seoane.