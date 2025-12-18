Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Diego González Rivas recibe un premio de los Clubes de Leones de A Coruña

Redacción
18/12/2025 12:31
Diego González Rivas
Archivo El Ideal Gallego
El cirujano coruñés Diego González Rivas recibirá el próximo sábado, 20 de diciembre, el premio internacional Melvin Jones otorgado por el Club de Leones Teresa Herrera, con la colaboración del Club de Leones A Coruña Os Pequerrechos. 

Será precisamente durante el acto de celebración del vigésimo aniversario de este último, que se celebrará en el Hotel Finisterre. 

Allí, Diego González Rivas será reconocido por su "extraordinaria trayectoria profesional y su incansable labor humanitaria". 

Diego González Rivas

Diego González Rivas logra una recuperación récord tras una compleja cirugía pulmonar

Más información

El cirujano, conocido a nivel mundial por crear la innovadora técnica Uniportal VATS de cirugía torácica mínimamente invasiva, ha conseguido salvar miles de vidas gracias a esta. "Más allá de sus logros científicos, el galardón pone en valor su profunda dimensión humana y solidaria. A lo largo de los años ha recorrido numerosos países impartiendo formación de manera altruista y gratuita. Asimismo, ha participado en intervenciones quirúrgicas en contextos de especial vulnerabilidad, operando a personas sin distinción de raza, creencias o situación económica, demostrando que la medicina, cuando se ejerce con vacación, no entiende fronteras ni desigualdades", señalan desde los club de leones coruñeses. 

El premio Melvin Jones Internacional, que le entregará Paula Gundín González, directora de las Escuelas Infantiles Os Pequerrechos y CEO del Colegio British Royal Scool, reconoce de este modo "a un profesional que ha sabido unir excelencia médica, compromiso social y humanidad, convirtiéndose en un referente internacional y en una fuente de inspiración para la comunidad médica y la sociedad en general".

