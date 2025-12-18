Detenido un hombre que causó el pánico con un cuchillo en la calle Barcelona

Policía Nacional EC

Fuentes de la Policía Nacional informan del arresto de un hombre de unos 45 años de edad. en la calle Barcelona, en Agra do Orzán. El sospechoso había esgrimido un cuchillo contra varios transeúntes en Alcalde Lens.

Todavía no está claro la motivación del detenido. El sujeto había seguido a varias personas con un cuchillo, y estas huyeron por unas escaleras. Luego siguió por la calle Barcelona. Allí, a la altura de la plaza de As Conchiñas, habría amenazado a un trabajador de la limpieza junto al kiosco de la Once.

Aquello causó alarma, y varios testigos alertaron de lo que estaba ocurriendo alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron varias patrullas policiales y otra testigo les avisó al llegar al lugar. "¡Ahí va el ladrón! ¡Me sacó un cuchillo".

El sujeto detenido varios metros más adelante, en la misma calle Barcelona y posteriormente trasladado a dependencias policiales.