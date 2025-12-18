Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido un hombre que causó el pánico con un cuchillo en la calle Barcelona

Había amenazado con el arma a varios transeúntes hasta que llegó la Policía

Abel Peña Y Guillermo Parga
18/12/2025 09:56
Policía Nacional
Policía Nacional
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Fuentes de la Policía Nacional informan del arresto de un hombre de unos 45 años de edad. en la calle Barcelona, en Agra do Orzán. El sospechoso había esgrimido un cuchillo contra varios transeúntes en Alcalde Lens. 

Todavía no está claro la motivación del detenido. El sujeto había seguido a varias personas con un cuchillo, y estas huyeron por unas escaleras. Luego siguió por la calle Barcelona. Allí, a la altura de la plaza de As Conchiñas, habría amenazado a un trabajador de la limpieza junto al kiosco de la Once.

Aquello causó alarma, y varios testigos alertaron de lo que estaba ocurriendo alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron varias patrullas policiales y otra testigo les avisó al llegar al lugar. "¡Ahí va el ladrón! ¡Me sacó un cuchillo".   

El sujeto detenido varios metros más adelante, en la misma calle Barcelona y posteriormente trasladado a dependencias policiales.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Tren Betanzos

Interrumpida la circulación por tren entre A Coruña y Ferrol por la caída de un árbol
Andrea Gestal
Agentes de Atestados de la Policía Local, en el lugar de los hechos

Atropellada una joven frente al Palacio de la Ópera de A Coruña
Abel Peña
Enza di Piazza, en su obrador de Cambre

Los dulces para no perderse esta Navidad en el área de A Coruña
Noelia Díaz
pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción