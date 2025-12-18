Atropellada una joven frente al Palacio de la Ópera de A Coruña

Agentes de Atestados de la Policía Local, en el lugar de los hechos A.P.

Poco antes de las ocho de la mañana se registró un atropello frente al Palacio de la Ópera, en un paso de cebra. Fuentes de la Policía Local señalan que la víctima es una joven que cruzaba por la señala cuando le alcanzó un vehículo.

Este esquivó un coche aparcado, lo que le impidió ver a la peatona. La rueda le pasó por encima del pie, y luego la enganchó con el retrovisor, arrojándola al suelo.

Al lugar, además del 092, acudió la ambulancia del 061, que trasladó a la veinteañera al Hospital. El suceso provocó un atasco, puesto que obligó a cortar la circulación de la calle Uruguay en su desvío hacia la avenida de Arteixo.