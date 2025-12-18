Antiguas concejalas socialistas denuncian a la alcaldesa de A Coruña por acoso laboral

La alcaldesa de A Coruña Inés Rey y detrás Eva Martínez

El PSOE federal ha recibido en su portal web dos denuncias por acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y José Manuel Lage, el teniente de alcaldesa, por unos hechos que se remontan a varios años atrás. Proceden de dos antiguas concejalas Esther Fontán, anterior titular del área de Medio Ambiente, y Eva Martinez, que lo fue en su día de Comercio. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado negando los hechos.

Ambas exediles denuncian abusos reiterados: "Sufrí todo tipo de presiones e insultos", denuncia Martínez. "Tienes un sueldo Nescafé. Te la rascas a dos manos", asegura que le dijeron. "Chantajes en el que, o miro para otro lado, o me quitan las competencias", incluyó en el documento presentado. Fontán, por su parte, aportó un parte médico de cuadro de ansiedad.

Martínez fue secretaria del PSOE local y protagonizó un sonoro enfrentamiento con la alcaldesa por el cobro de las aportaciones de los concejales al partido, que aseguraba que adeudaban. En cuanto a Fontán, no contaba con la confianza del núcleo duro en torno a Lage y Rey. Hay que decir que Lage, como número dos y auténtico hombre fuerte del partido, siempre ha sido criticado por su férreo control del Gobierno local, incluso asumiendo cada vez más competencias.

A Martínez le fueron retiradas las competencias mientras que Fontán, simplemente, no renovó en su puesto en las últimas elecciones. Martínez protagonizó un episodio muy público al ser apartada de su acta de concejala en 2020, aunque la alcaldesa Inés Rey siempre aseveró que el motivo era el absentismo. Martínez perdió, además, la Secretaría general del PSOE local en 2022, frente a Inés Rey, y de esta manera quedó apartada totalmente de la directiva del partido.

El Gobierno local emitió un comunicado en el que negaba los hechos y defiende la posición de la alcaldesa y José Manuel Lage.

Comunicado de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey «Es una lástima que un canal interno que surgió para defender a víctimas reales lo usen determinadas personas para fines que nada tienen que ver con esto. En el fondo, quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas. Quien posea un mínimo de ética no recurriría a ésto porque en el fondo a quien daña es a las auténticas víctimas. Por otra parte, hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas. No se puede confundir la discrepancia política con el acoso. Quien no repite en unas listas, o discrepa en un gobierno, tiene otras vías y canales políticos para expresarse. Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito. Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y de acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres. Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso».

A nadie se le escapa que esta denuncia llega en un momento de extrema debilidad del PSdeG, igual de el PSOE a nivel nacional, muy tocado por las continuas denuncias de acoso sexual. Precisamente, la alcaldesa encabezó un manifiesto el 14 de diciembre, firmado por siete alcaldesas y más de 150 militantes en las que reclamaba contundencia.

Es en este momento delicado en el que las corrientes internas del PSOE se agitan y personas que antes no se atrevían a presentar denuncias, a testificar o a presionar, lo hacen.

Conviene no olvidar que en estos dos mandatos, Fontán y Martínez Acón no fueron las unicas bajas. Hay que destacar la dimisión de Juan Díaz Villoslada, concejal de Urbanismo, que dejó el cargo en marzo de 22. Hace dos años dejó la militancia en el PSOE y se unió a las filas de Sumar.