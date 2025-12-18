A Coruña ampliará el horario de la hostelería en Navidad: 20 días con fiesta hasta las 09.00

Imagen de archivo de una fiesta en un pub de A Coruña

La Navidad llegará con más fiesta que nunca a la ciudad de A Coruña. El Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña han acordado la ampliación del horario de los establecimientos durante estas fechas, en las que bares, restaurantes, cafeterías, pubs y discotecas podrán extender su cierre dos horas más allá de lo que dicta su licencia.

En concreto, esta ampliación de horarios comenzará este mismo jueves, 18 de diciembre, y se mantendrá en vigor hasta el 6 de enero.

La mayor ampliación de horario en la historia de A Coruña: 39 días de fiesta hasta las 09.00 horas Más información

Por el medio, además de las jornadas habituales en las que muchas personas aprovechan para sus fiestas con amigos o para las cenas de empresa, hay fechas tan codiciadas como la Nochebuena y la Navidad, el Fin de Año y la noche de Reyes.

El acuerdo de Ayuntamiento y Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña supone que los restaurantes podrán cerrar sus puertas a las 03.00 horas, los bares a las 04.30, los pubs a las 06.30 y las discotecas podrán ver amanecer hasta las 09.00 horas.

Anteriores ampliaciones

Es habitual en los últimos tiempos que el Ayuntamiento se abra a ampliar los horarios de los establecimientos de hostelería durante determinadas épocas festivas. De hecho, el pasado verano se llevó a cabo la mayor de la historia de la ciudad, con un total de 39 días en los que bares, restaurantes, cafeterías, pubs y discotecas extendieron su cierre dos horas más allá de lo que dicta su licencia, desde el 24 de julio hasta el 31 de agosto, ambos incluidos. Ya en verano de 2024 esta ampliación veraniega había llegado a los 37 días y en 2023, a 33, mientras que las navidades también dejaron casi un mes de baile hasta al amanecer.