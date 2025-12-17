Una puerta estropeada retrasa más de una hora el último tren del día entre A Coruña y Vigo

Puerta estropeada en el trayecto A Coruña y Vigo

Poco más de 48 horas son las que han pasado desde que Renfe anunciaba el cambio de hora en el último trayecto del Eje Atlántico del día que conecta las ciudades de A Coruña y Vigo. A las 21.40 horas de este martes (antes operaba a las 21.25), aunque todo partió con normalidad, una puerta que no lograba cerrarse provocó un retraso de más de una hora en la estación de Arcade, penúltima estación antes de llegar a la ciudad olívica.

“Nos comunicaron que una de las puertas del tren no podía cerrarse y que por este motivo no podía reanudarse la marcha”, explica uno de los usuarios recurrentes de esta línea, quien a su vez lamenta la “más de una hora de espera” a apenas quince kilómetros de su destino final.

Finalmente se ha podido reanudar la marcha pasada la medianoche, gracias a separar la doble composición y trasladar a los viajeros al convoy que no portaba la puerta estropeada.

El trayecto, utilizado a diario por miles de personas -la mayoría por motivos laborales-, fue modificado por parte de la operadora pública para ampliar el margen de tiempo en el último traslado del Eje Atlántico desde A Coruña. También para evitar aglomeraciones en los aledaños de la estación herculina, un tónico habitual en los últimos meses debido a la llegada de dos trenes casi a la vez pasadas las 21.00 horas, lo que provoca, en ocasiones, grandes episodios de caos en el vestíbulo de la terminal provisional coruñesa