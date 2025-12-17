Una coral formada por trabajadores de A Coruña

Raphael Escobar, con los trabajadores que lo acompañan en el proyecto Cedida

El espacio de intervención cultural de la UDC Normal acoge este jueves el tercer encuentro 'Fóra-Dentro', del Centro de Arte de la Fundación María José Jove y la propia UDC, en el que se mostrarán al público los proyectos nacidos de las residencias artísticas de la fundación.

Uno de esos proyectos que verán hoy la luz es 'La coral de los sonidos', del artista brasileño Raphael Escobar. El artista de Sao Paulo trabajó en una propuesta "en la que invito a trabajadores de Coruña a participar en una coral que se forma con silbidos, tarareos y otros sonidos típicos de cuando trabajas en empleos más físicos", explica Escobar.

Él ha trabajado durante dos meses, en el marco de la residencia artística. Los ensayos se han desplegado, aproximadamente, en el último mes. "Primero hice la convocatoria, con carteles por la ciudad, hice la selección y después llegaron los tres para los ensayos", apunta.

La idea de esta coral, explica, tiene su origen en lo que denomina 'worksongs', esas canciones "interpretadas para marcar el tiempo del trabajo, sobre todo en tiempos de esclavitud". De este modo, ha escogido a diez profesionales coruñeses con empleos físicos. "Estaba pensando en cómo hacer una coral, no con coristas, siendo yo un director que no es director oficialmente", comenta entre risas. Y acabó surgiendo este viaje por esos tarareos y silbidos, esas "microinsurgencias en el tiempo de trabajo".

Así, "pensé en una cosa muy chula en la que vamos descubriendo juntos lo que es posible". "No es una presentación musical perfecta, impecable, esto va de descubrir las potencialidades individuales y cómo organizarlas colectivamente", añade Escobar, que recuerda que "no todos somos músicos, pero todos tenemos una relación con la música, todos nosotros, no solo los diez de la coral".

La experiencia

Escobar apunta que la experiencia "fue muy chula, muy bonita, para mi son muy emocionantes los trabajos colectivos, es bonito empezar un proyecto y ver la evolución, la mejora semana a semana".

"Para nosotros es muy importante la presentación del jueves, pero el proceso es tan chulo que vale todo el esfuerzo", concluye.