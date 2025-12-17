Tinho, finalista de OT 2025: "En la Academia, llegué a un punto de inseguridad en el que no era capaz ni de mirarme al espejo"

Tinho, en la final de OT José Irún (Prime Video)

Recién salido de la Academia de 'Operación Triunfo' y todavía aterrizando en el mundo real, el coruñés Tinho quiso sacar unos minutos para atender a El Ideal Gallego.

Tras lograr un tercer puesto muy celebrado por el público y sus paisanos, el concursante hace balance de una experiencia intensa que le ha servido para encontrarse a sí mismo, definir su proyecto musical y reafirmarse como artista.

La final fue el lunes y solo han pasado dos días desde que 'Operación Triunfo' cerró sus puertas. ¿Qué es lo primerísimo que has hecho al volver al mundo real, por así decirlo?

La verdad es que lo primero que hice no fue muy distinto a lo de dentro. Al principio no quería mirar el móvil, por ejemplo. Las primeras horas volvimos a la academia porque dormimos allí, y preferí estar como normal, como si no hubiese pasado nada. Y ya luego, claro, hablar con mi familia y todo eso. Pero fui con cuidadito.

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje personal dentro de la academia?

Lo que más me llevo es haber encontrado un foco al que atender en mi vida, por dónde dirigir mi proyecto y lo que quiero hacer a partir de ahora. Tengo muchísimas ganas de ponerme a hacer música, de trabajar en mi single y de desarrollar todo esto, porque estoy muriéndome de ganas.

Después de tres meses, aunque sepas que estás en un programa y que te ve mucha gente, hay semanas mejores y peores. En tu caso, ¿cómo hacías para superar esas malas semanas lejos de tu familia y amigos?

Apoyándome mucho en mis compañeros y entendiendo que muchas veces estás mal y ya está. Tienes que aceptar que estás mal porque la situación es complicada: estás aislado, no puedes hablar con tu familia, y es lógico sentirse así.

No tienes que forzarte a sentirte bien o a estar agradecido todo el tiempo, aunque sea una experiencia maravillosa. También tienes que dejarte sentir. Y nada, enfocarte en el trabajo y seguir adelante.

Ahora al salir, ¿hay algo que te haya impactado al entrar por primera vez en redes sociales?

Lo que más he visto ha sido algo gracioso, en plan meterme a buscar “Tinho core”, “Cristinho” y cosas así que me hacían gracia.

No he entrado mucho en polémicas ni en noticias. Todavía no tengo demasiada información de todo lo que ha pasado fuera.

¿Dirías que la audiencia ha entendido tu forma de ser? Porque los gallegos tenemos un humor que a veces no se entiende.

Yo estoy contento y orgulloso de cómo he sido, y no me arrepiento de nada.

No he visto mucho lo que opina la gente, pero sí he notado que hay personas a las que les gusto y les hago gracia, y otras a las que no, que no me entienden. Pero bueno, cada uno es como es. Mientras yo esté tranquilo con lo que he hecho y con cómo he sido con mis compañeros, estoy muy contento.

Dentro de la academia, ¿hubo algún miedo que nunca pensaste que tendrías y que apareció allí?

Sí, me pasó algo en una clase de baile con Judith. Llegué a un punto de inseguridad en el que no era capaz ni de mirarme al espejo. Es algo que nunca me había pasado en la vida.

Creo que viene de estar tan expuesto, de verte todo el rato, de ver tu actuación en 4K y que te señalen cada fallo, que tú también ves. Son inseguridades que no había tenido antes.

Por lo que nos contaron concursantes que vinieron a vernos, son cosas que luego fuera se van pasando cuando recuperas la vida normal.

En las galas, ¿cómo llevaste que profesionales de la industria opinaran sobre algo tan personal como tu voz?

Depende del momento. Es verdad que tuve un momento bajo con el tema de las notas, porque no me las esperaba y me sorprendieron, ya que había tenido valoraciones bastante positivas durante el concurso. Pero al final es un concurso y cada uno tiene su opinión. El jurado son profesionales con criterio.

Durante el programa todo se maximiza mucho, porque es a lo único a lo que te agarras. Luego, desde fuera, todo es bastante menos importante.

De todas las actuaciones que has hecho, ¿cuál dirías que te representa más como artista?

“Palabra Prohibida”, sin duda.

Ahora que ha terminado esta experiencia, ¿te sientes más seguro y preparado como artista?

Sí, mucho más enfocado y con muchísimas ganas de empezar a trabajar ya en el single, que será prontito, y en el disco después.

Cuando anunciaron que actuaríais en A Coruña, en el Coliseum, tu reacción fue brutal. ¿Cómo viviste ese momento?

Cantar en el Coliseum es el sueño de mi vida. Va a ser acojonante. Creo que mi reacción en la gala habla por sí sola, me volví totalmente loco.

Tengo muchísimas ganas, y además me hace ilusión que vengan todos mis compis a Coruña. Les llevaré de ruta.

En la academia decías que echabas mucho de menos Coruña. ¿Qué crees que será lo primero que hagas cuando vuelvas?

Dormir un rato, seguramente. Y cosas cotidianas: dar un paseo por el centro, tomar un café con mi novia y mis amigos. Normalidad. Es lo que más echo de menos.