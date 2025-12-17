Rodrigo Aguado | "El hombre, con sus decisiones, pasiones y aciertos es el que marca el rumbo de lo que ocurre"

Rodrigo Aguado Cedida

La Fundación Amador de Castro propone este jueves en el Espacio Avenida (19.30 horas) un diálogo entre dos escritores, Rodrigo Aguado y Joaquín del Palacio, sobre la condición humana, la incertidumbre y la esperanza.

Rodrigo Aguado llega a la ciudad con su última novela debajo del brazo, 'Planeta', una obra de ciencia ficción que pone el foco en las decisiones del hombre sobre el devenir del mundo.

¿Cómo nace 'Planeta'?

Es un libro que no me gusta llamarle ciencia ficción, porque para mí la ciencia ficción está muy asociada a distopías, al espacio y un poco a la fantasía. Es una novela que va más hacia el futuro, un futuro más lógico, más fuera de los grandes desastres, yo quería ir por otra línea. Es un futuro más ordenado, más normal, hay un sistema político ordenado en base a los continentes, con una suerte de constitución que se llama 'El vínculo', que es el subtítulo de la novela, que es la norma fundamental por la que se rige todo. A partir de ahí se estructura todo. ¿Y cómo se llega ahí? Tenía una web en la que iba publicando relatos cortos y uno fue el germen de esta novela. Pero cuando la fui desarrollando, literalmente la novela estalló, empecé a ver todos los personajes, todas las tramas que se podían hacer y se me hizo enorme. No se podían quedar en un relato corto.

Plantea una especie de mundo que se puede antojar perfecto, salvo por el hombre, que sigue teniendo los problemas de siempre.

Sí, pero yo creo que siempre ha ocurrido esto. El hombre, con sus decisiones, pasiones y aciertos es el que marca el rumbo de lo que ha ocurrido. Me baso mucho en la novela, para las consecuencias, en imperios pasados, en cómo se van desarrollando los acontecimientos, en cómo pequeñas decisiones personales, o incluso relaciones, pueden influir en decisiones importantes. Hay un detalle en el libro que se acaba convirtiendo en la nueva imagen política, que es un cambio de vestimenta, que se produce un acontecimiento del que la gente sale tan contenta que empiezan a cambiarse las chaquetas, más color... y lo hacen de una manera anárquica de la que se aprovecha el movimiento político.

Su background es de fiscalista, ¿cómo se decide por escribir esos relatos que menciona y esta novela?

Para mí es algo imprescindible. Coincido con gente muy importante en que tienes que leer, y yo soy un apasionado lector. Realmente no empiezo a escribir hasta que tengo 30 años, y ahora voy ya por 52. Hasta ese momento, lo único que hago en relación a la literatura es leer. Eso sí, leer sin descanso, porque me encanta. Para mí, uno de mis referentes es Galdós, era un monstruo a nivel de novelas. Empiezo con relatos, después publiqué dos libros, 'El tesoro del mendigo' y 'Los amores obligados'. Me hicieron ver que podía dar el salto a la novela, aunque 'Planeta' seme fue un poco de mano porque es una novela muy extensa (ríe).

¿Y cuál ha sido la respuesta del público?

Dentro de la dificultad que tiene no ser un escritor conocido, te das cuenta con el tiempo que es un mundo difícil. Es difícil por el peso de uno mismo y porque el tema creo que tampoco llama en un primer momento, que es la ciencia ficción. Pero eso se suple con mucha ilusión y con presentaciones como esta, que ya hicimos una en Teruel y queremos hacer otra. Se suple con mucha ilusión, pero es difícil (sonríe).

Mencionaba a Galdós, ¿en qué otros autores se mira?

Soy muy fan de él. Ahora mismo, me gusta mucho Roth. Ahora hay uno que me encanta, porque me encanta el tema y lo bien que lo hace, que es (Santiago) Posteguillo, hace unas novelas fantásticas. Tengo auténtica devoción por la novela larga.

Dona parte de las ventas a la Fundación Amador de Castro.

Con la Fundación es todo tan gratificante, fácil, estoy tan agradecido a ellos, que cuando me lo propusieron dije sin dudar: "Encantado". Claro que sí. Hacen una labor increíble. Me contaron lo del mercadillo del otro día en el Náutico... Increíble.

¿Ya tiene proyectos nuevos para el futuro?

Sí, ideas a centenares (sonríe). Estoy con la segunda parte de 'Planeta', muy ilusionado. La tercera también está ahí, pero no tan pensada, solo líneas gruesas. Tengo otros libros en la cabeza. Libros no me faltan, gracias a Dios (ríe).