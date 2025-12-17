Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Receta | Merluza al horno con salsa de estragón

Redacción
17/12/2025 06:29
Receta de merluza con salsa de estragón
Receta de merluza con salsa de estragón
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Ingredientes (para 2 personas) 

  • 250 gramos de merluza 
  • Tomate en rama 
  • un paquete de queso crema 
  • 200 gramos de patatas 
  • Estragón 
  • Sal, pimienta, harina y aceite 

Elaboración

Para empezar, precalentamos el horno a 200 grados. Lavamos muy bien las patatas y, todavía húmedas, les echamos sal y pimienta y las envolvemos en papel de aluminio. Las metemos al horno hasta que estén cocinadas, un tiempo que dependerá del tamaño de la patata, pero puede ir de los 30 minutos hasta la hora.

También en el horno hacemos los tomates en rama. Los ponemos juntos en la bandeja, sin separarlos de la rama, les echamos un poco de aceite y los dejamos cocinar hasta que estén blandos. 

Vamos con la merluza. La colocamos en una bandeja de horno con sal y pimienta y la llevamos a cocinar durante unos 15 minutos (será más o menos tiempo dependiendo de lo grandes que sean los trozos). 

Y ahora nos ponemos con la salsa, que en este caso tiene como protagonista al estragón, pero que también puede hacerse con perejil, tomillo, romero,... dependiendo del gusto del consumidor o del pescado que se use como principal de la receta. 

Para ello, se deshoja la mitad del estragón y se pica finamente. En un bol grande agregamos 100 mililitros de agua y tres cucharadas de aceite de oliva junto con media cucharada de postre de harina. En una sartén se pone el queso crema al fuego y se le añade la mezcla de agua, aceite y harina. Se va removiendo hasta que hierva y se deja en ebullición durante unos minutos, hasta que espese ligeramente. Al final es cuando se le agrega el estragón y sal y pimienta. 

Colocamos la merluza en el plato con las patatas y los tomates asados y ponemos por encima la salsa de estragón, y listo para comer.

logo xunta conselleria do mar positivo
logo xunta conselleria do mar positivo
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Concentración de motos en la plaza de la Constitución de Betanzos

Los 250 del MotoClub Betanzos que miran al cielo para decidir sobre la PapaNoelada
Lucía Tenreiro
Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro

Alvedro vivirá en 2026 el mejor mes de su historia: ocho rutas y más de 100.000 pasajeros adicionales
Lara Fernández
Cabalgata en Betanzos

La magia de Melchor, Gaspar y Baltasar vuelve al corazón casco histórico tras la ausencia de 2024
Lucía Tenreiro
Xabier Díaz, nunha imaxe promocional

Xabier Díaz | “Os mozos superaron a nosa expectativa en canto ao retorno do amor que lle iban dar á nosa música”
Óscar Ulla