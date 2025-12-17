Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 17 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/12/2025 05:38
Concierto de Navidad de las corales de A Coruña
Concierto de Navidad en los soportales de María Pita
Patricia G. Fraga
Este miércoles la Navidad vuelve a resonar en los soportales de María Pita con el concierto de las corales Canticórum (19.30) y Diapasón (20.30). Además, seguirá en marcha el mercadillo navideño en la plaza, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

Belén municipal

Belén municipal de A Coruña

Además, a las 19.00 habrá una visita guiada a la Casa Museo Picasso y en el Ágora actuará la banda del Conservatorio Superior de Música. 

La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, ofrecerá un concierto especial de Navidad en el teatro Colón a partir de las 19.00 horas. El programa del concierto constará de las siguientes piezas: “Caballería Ligera” de Franz von Suppé, “Carmen Sylva” de Josef Ivanovici, “Tristsch-Tratsh” de Johann Strauss, “Bromas de Bandidos” de Franz von Suppé, “Marcha Egipcia” de Johann Strauss, “Ballet de la Lija” de Leroy Anderson, “La Bella Durmiente” de Piotr Illch Chaikovsky, “Feuer Fest” de Joseff Strauss, “Galop del Champán” de Christian Lumbye y “Orpheo en los Infiernos” de Jacques Offenbach. 

Concierto especial de Navidad en el teatro Colón

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este lunes abre de de 11.00 a 23.00 horas. 16.45 a 21.30 horas. 

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Por el centro comercial Los Rosales se volverá a pasar Papá Noel, que estará en la planta baja a las 17.30 horas. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

En el centro se puede disfrutar del pop up navideño de Zara, que cuenta con una mágica oficina postal en la que varios trenes y cientos de cartas se mueven por raíles y donde también hay cuentacuentos y chocolate con churros. 

Así es por dentro la tienda pop up navideña de Zara en A Coruña

Pop Up navideño en Zara

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este lunes es de 11.00 a 22.45 horas 16.45 a 21.30 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Estará abierta por la tarde, 16.45 a 21.30 horas. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

El Paseo Fluvial de Arteixo cuenta con su Mercado de Navidad, abierto de 17.00 a 21.00 horas, mientras que Paderne abre las fiestas con su Fiesta de Navidad a las 11.00 horas en la casa consistorial y la obra 'Una Navidad en Laponia' de Teatro Calavera.

Programación de Navidad 2025 de Paderne

