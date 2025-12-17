Muere un hombre de 35 años que amenazó con un cuchillo a la Policía en O Castrillón

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Un hombre de 35 años murió en la madrugada del lunes al martes, durante una intervención policial en O Castrillón, tras amenazar a agentes del 092 y del 091 con un cuchillo de grandes dimensiones. Mientras que las fuentes policiales hablan de un fallo cardíaco, desde la comunidad gitana acusan a las autoridades de fuerza excesiva.

A las 02.50 horas se recibió un aviso en un edificio de la calle Merced: un hombre fuera de sí estaba golpeando puertas y el ascensor del edificio. Al lugar llegaron tres patrullas. Una de la Policía Local y dos de la Nacional, y localizaron rápidamente el domicilio.

Una mujer les abrió la puerta y, según el atestado, explicó que su marido había estado consumiendo alcohol y cocaína. El interior también presentaba destrozos, sobre todo de adornos navideños. S1e escuchó al sospechoso en la cocina y, de súbito, apareció esgrimiendo un cuchillo y cargó contra los agentes.

Estos se echaron hacia atrás, hacia el descansillo, sorprendidos pero el sospechoso les habría seguido y tropezado en la barandilla de la escalera, cayendo el suelo. Esto le dio la oportunidad a los agentes de inmovilizarlo. Al ser grueso, fue necesario ponerle dos grilletes, para que tuviera más amplitud de movimientos.

Una vez en el suelo, y siempre según la versión policial, solicitaron una ambulancia porque el sujeto parecía todavía fuera de sí, pero el detenido empezó a desvanecerse. Al comprobar su pulso, descubrieron que no lo tenía. Entonces le quitaron las esposas y procedieron a practicarle una RCP. La Policía Local trajo incluso un desfibrilador, pero no se llegó a emplearse. Cuando llegó al ambulancia, el hombre ya había fallecido.

Protestas

Para la Sociedad Gitana Española, el fallecido murió "debido a los brutales golpes" de la Policía Local y Nacional. Aseguran que "esta brutal agresión se produjo delante de la esposa y una cuñada que, presenciando la inhumana acción de los policías, no paraban de suplicar y gritar que parasen de golpearle que lo iban a matar".

La entidad no menciona que la víctima esgrimiera un cuchillo. Asegura, en cambio, que la Policía "derribó violentamente al suelo a la víctima, golpeándose en la caída fuertemente". También mantiene que no llamaron a una ambulancia. La SGE asegura que la familia ha contratado un abogado porque el fallecido "no murió de un infarto sino a consecuencia de la brutal y desmedida agresión y paliza recibida por parte de los policías" y exigen que se abra una investigación exhaustiva.