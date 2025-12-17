Las obras de la nueva fase de la ronda peatonal de la Sagrada Familia empezarán después de Navidad

Bancos en la Sagrada Familia Carlota Blanco

La junta de Gobierno local dio un nuevo impulso este miércoles al Plan de Barrios del Gobierno local. La alcaldesa, Inés Rey, anunció la entrega del acta de recepción de las obras de humanización ejecutadas en la Sagrada Familia, “ese proyecto que permite dar continuidad a la ronda peatonal que conectará con el Agra do Orzán”.

El tramo en que se ha actuado durante los últimos meses es el comprendido entre las calles Nuestra Señora de la Luz y San Jaime, donde ya son visibles los más de 2.000 metros cuadrados de superficie peatonalizada, 29 nuevos árboles, 438 nuevas plantas y 24 bancos, además de nuevas papeleras y mobiliario público, como tableros de ajedrez. Una vez concluidos los trabajos, “continuamos con las inversiones en este barrio”.

Así, el Gobierno municipal adjudicó las obras del segundo tramo que discurrirá por la calle Antonio Carballo. La ejecución empezará “pronto”, dijo la regidora. Será después de Navidad, ya que la actividad de la construcción se paraliza durante las fiestas. “Lo que hicimos fue completar los trámites administrativos para que, cuando se retome la actividad laboral, comiencen las obras para tener más espacios públicos de calidad”, sostuvo.

La inversión en esta nueva fase es de un millón de euros y la empresa a la que se adjudicaron las obras es Construcciones Cernadas. Con esta nueva fase “quedará prácticamente terminada esta ronda peatonal que parte de San Diego y acaba en el parque del Observatorio”.

Más asuntos

La sesión también aprobó la adjudicación de las obras de remodelación del parque infantil próxima próximo a la escuela infantil municipal de O Ventorrillo, que se convertirá en la primera instalación de este tipo con cubierta integral, con el objetivo de proteger a los niños y sus familias de las inclemencias meteorológicas.

La alcaldesa cifró en más de un millón de euros la inversión prevista, que ejecutará la empresa Jardinería Arce y que, además de permitir la ampliación del parque, también ganará accesibilidad e incorporará nuevos juegos inclusivos y adaptados. El plazo para completar los trabajos de renovación del parque infantil serán de nueve meses.

En la junta de Gobierno local de ayer también se adjudicaron los trabajos de mejora que acometerá el Ayuntamiento en el espacio sureste del Barrio de las Flores, en una superficie de más de 5.300 metros cuadrados entre las calles Petunias y Azucenas. Así, se remodelarán los espacios de paso peatonal para garantizar que los cambios de nivel sean lo más suaves posibles para el paso de los vecinos, facilitando al máximo el acceso a las viviendas desde la calle Petunias y salvando los desniveles que existen en la calle Azucena. El presupuesto es de algo más de un millón de euros.

El Gobierno local también actuará próximamente en la segunda fase del barrio de Elviña, donde se humanizará la plaza Manuel Guitián, con las obras ya adjudicadas. Con una inversión de 609.000 euros, el Ayuntamiento busca ganar superficie peatonal y seguridad viaria en el entorno de las viviendas de la plaza. En lo relativo al mercado de Monte Alto, abierto la semana pasada tras casi tres años en obras, ayer se otorgaron tres de los puestos de la plaza de abastos. En los próximos días, anunció Rey, se abrirá el plazo para la presentación de ofertas que posibilite la ocupación de los diez puestos que todavía están vacíos.

Ciudad de las TIC

En la sesión de ayer se aprobó la transferencia de la primera partida presupuestaria para promover la rehabilitación de los edificios cedidos a la Universidad de A Coruña (UDC) para el desarrollo de la Ciudad de las TIC. El convenio con la UDC fue ratificado en pleno, con la previsión de que el Gobierno local lleve a cabo una inversión de 11,2 millones hasta 2028, dividido en anualidades. A su vez, la junta dio luz verde a la solicitud de inicio del trámite de evaluación ambiental del plan urbanístico especial previsto en los solares del parque de Oza, en O Castrillón.