Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La labor de los productores independientes, reconocida con el premio José Sellier

La Academia Galega do Audiovisual hizo entrega esta mañana del galardón

Óscar Ulla
Óscar Ulla
17/12/2025 12:16
Acto de entrega del premio José Sellier
Acto de entrega del premio José Sellier
Aigi Boga
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Academia Galega do Audiovisual reconoció esta mañana la labor de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) otorgándole el premio José Sellier.

La presidenta de la Academia, Lucía Veiga, destacó la importancia de Agapi en el acompañamiento de la historia del audiovisual gallego, poniendo como ejemplo el impulso de los Premios Agapi, germen de lo que hoy en día son los Mestre Mateo.

Alfredo Sellier, descendiente del cineasta que da nombre al galardón de la Academia recordó sobre Agapi su "contribución á proxección do audiovisual galego durante más de tres décadas".

Recogieron el premio en nombre de la Agapi Felipe Lage y Uxía Caride, en un acto celebrado en el Espacio Avenida que también contó con la presencia del edil de Cultura, Gonzalo Castro, quien destacó la importancia del cine como "instrumento de impulso e creación de opinión". 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Rodrigo Aguado

Rodrigo Aguado | "El hombre, con sus decisiones, pasiones y aciertos es el que marca el rumbo de lo que ocurre"
Óscar Ulla
Joaquín del Palacio

Joaquín del Palacio | "Si Dickens hubiera sabido lo duro que es no poder esquiar en Baqueira, lo hubiera puesto en sus novelas"
Óscar Ulla
Bancos en la Sagrada Familia

Las obras de la nueva fase de la ronda peatonal de la Sagrada Familia empezarán después de Navidad
Lara Fernández
cocheweb1 (1)

Arde un coche en el aparcamiento del Chuac
Abel Peña