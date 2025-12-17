La labor de los productores independientes, reconocida con el premio José Sellier

Acto de entrega del premio José Sellier Aigi Boga

La Academia Galega do Audiovisual reconoció esta mañana la labor de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) otorgándole el premio José Sellier.

La presidenta de la Academia, Lucía Veiga, destacó la importancia de Agapi en el acompañamiento de la historia del audiovisual gallego, poniendo como ejemplo el impulso de los Premios Agapi, germen de lo que hoy en día son los Mestre Mateo.

Alfredo Sellier, descendiente del cineasta que da nombre al galardón de la Academia recordó sobre Agapi su "contribución á proxección do audiovisual galego durante más de tres décadas".

Recogieron el premio en nombre de la Agapi Felipe Lage y Uxía Caride, en un acto celebrado en el Espacio Avenida que también contó con la presencia del edil de Cultura, Gonzalo Castro, quien destacó la importancia del cine como "instrumento de impulso e creación de opinión".