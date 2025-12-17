Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fundación Amador de Castro recauda 17.220 euros en su Mercadillo Solidario de Navidad

Redacción
17/12/2025 12:32
El rastro benéfico de Navidad está instalado en el Náutico hasta el sábado, en horario de 12.00 a 20.30 horas
El rastro benéfico de Navidad está instalado en el Náutico hasta el sábado, en horario de 12.00 a 20.30 horas
Germán Barreiros
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Fundación Amador de Castro ha cerrado con un balance altamente positivo su Mercadillo Solidario de Navidad, celebrado durante tres jornadas consecutivas, con una recaudación total de 17.220 euros, que se destinarán íntegramente a financiar los programas sociales de la entidad. La iniciativa volvió a contar con una excelente respuesta del público, consolidándose como una cita solidaria de referencia en la ciudad en las fechas previas a la Navidad.

Durante los tres días del mercadillo, cientos de personas se acercaron para colaborar, adquirir productos solidarios y mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la Fundación en favor de personas con discapacidad intelectual y de personas diagnosticadas de Alzheimer, así como de sus familias. El ambiente estuvo marcado por la cercanía, la generosidad y el compromiso colectivo.

Galería

Esto es lo que puedes encontrar en el mercadillo navideño de la Fundación Amador de Castro

El rastro benéfico de Navidad está instalado en el Náutico hasta el sábado, en horario de 12.00 a 20.30 horasVer más imágenes

Como continuidad a estas acciones solidarias, la Fundación Amador de Castro celebrará este jueves, 18 de diciembre, un encuentro literario con fines solidarios que aunará cultura y compromiso social. El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en el Espacio Avenida (ABANCA), situado en la calle de la Estrella, 15, con entrada gratuita previa inscripción.

Bajo el lema Dos autores, dos novelas y un gesto de apoyo a la causa social, el encuentro reunirá a los escritores Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado, quienes presentarán sus obras Todo puede empeorar, Premio San Rafaguillo 2024, y PLANETA: El Vínculo, recientemente destacada en el suplemento cultural de La Razón.

El formato del evento será cercano y participativo, con un diálogo abierto entre los autores y el público en torno a temas universales como la condición humana, el paso del tiempo, la incertidumbre y la esperanza. El carácter solidario del encuentro se verá reforzado por el compromiso de los escritores y de sus editoriales, que donarán un porcentaje de las ventas de los libros a la Fundación.

Desde la Fundación Amador de Castro han querido agradecer públicamente la implicación de voluntarios, empresas colaboradoras, donantes y visitantes, cuyo apoyo ha sido clave tanto para el éxito del mercadillo como para el desarrollo de las actividades que permiten seguir avanzando en su misión de mejorar la calidad de vida y el acompañamiento de las personas y familias a las que sirve la entidad.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara