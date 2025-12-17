La Fundación Amador de Castro recauda 17.220 euros en su Mercadillo Solidario de Navidad

El rastro benéfico de Navidad está instalado en el Náutico hasta el sábado, en horario de 12.00 a 20.30 horas Germán Barreiros

La Fundación Amador de Castro ha cerrado con un balance altamente positivo su Mercadillo Solidario de Navidad, celebrado durante tres jornadas consecutivas, con una recaudación total de 17.220 euros, que se destinarán íntegramente a financiar los programas sociales de la entidad. La iniciativa volvió a contar con una excelente respuesta del público, consolidándose como una cita solidaria de referencia en la ciudad en las fechas previas a la Navidad.

Durante los tres días del mercadillo, cientos de personas se acercaron para colaborar, adquirir productos solidarios y mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la Fundación en favor de personas con discapacidad intelectual y de personas diagnosticadas de Alzheimer, así como de sus familias. El ambiente estuvo marcado por la cercanía, la generosidad y el compromiso colectivo.

Galería Esto es lo que puedes encontrar en el mercadillo navideño de la Fundación Amador de Castro Ver más imágenes

Como continuidad a estas acciones solidarias, la Fundación Amador de Castro celebrará este jueves, 18 de diciembre, un encuentro literario con fines solidarios que aunará cultura y compromiso social. El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en el Espacio Avenida (ABANCA), situado en la calle de la Estrella, 15, con entrada gratuita previa inscripción.

Bajo el lema Dos autores, dos novelas y un gesto de apoyo a la causa social, el encuentro reunirá a los escritores Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado, quienes presentarán sus obras Todo puede empeorar, Premio San Rafaguillo 2024, y PLANETA: El Vínculo, recientemente destacada en el suplemento cultural de La Razón.

El formato del evento será cercano y participativo, con un diálogo abierto entre los autores y el público en torno a temas universales como la condición humana, el paso del tiempo, la incertidumbre y la esperanza. El carácter solidario del encuentro se verá reforzado por el compromiso de los escritores y de sus editoriales, que donarán un porcentaje de las ventas de los libros a la Fundación.

Desde la Fundación Amador de Castro han querido agradecer públicamente la implicación de voluntarios, empresas colaboradoras, donantes y visitantes, cuyo apoyo ha sido clave tanto para el éxito del mercadillo como para el desarrollo de las actividades que permiten seguir avanzando en su misión de mejorar la calidad de vida y el acompañamiento de las personas y familias a las que sirve la entidad.