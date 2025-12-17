Joaquín del Palacio | "Si Dickens hubiera sabido lo duro que es no poder esquiar en Baqueira, lo hubiera puesto en sus novelas"

Joaquín del Palacio Cedida

Este jueves, 18 de diciembre, la Fundación Amador de Castro organiza una presentación literaria conjunta con Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado como protagonistas. El acto tendrá lugar en el Espacio Avenida (19.30 horas) y permitirá que ambos dialoguen sobre la condición humana y el paso del tiempo.

Del Palacio, de familia gallega, publicó recientemente 'Todo puede empeorar', una novela con una carga de crítica social que no deja del lado el humor.

¿Cómo nace 'Todo puede empeorar'?

Pues la historia tiene que ver con cosas que veía a mi alrededor, porque 'Todo puede empeorar' es una novela que habla de fracaso, de gran fracaso desde cuatro puntos de vista, porque son cuatro personajes que están entrelazados, y cada uno tiene un fracaso diferente. La idea surge, como ocurre con muchas novelas, de la propia vida que van cobrando los personajes conforme avanza el tiempo de la novela, no es una idea que tengas en la cabeza cuando empiezas a escribir, como un guion de cine y sobre ese guion construir la historia, aquí los capítulos van tomando formando y llega un punto en el que los personajes acaban muy perdidos. Todos tienen un plan, pero el de todos fracasa. Dado que se habla de fracaso, lo que hago darle un toque de humor, no reírse de los personajes, sino con ellos, es un humor fuerte, son situaciones ridículas, grotescas. El libro se ha vendido bien, hay personas que me han hablado muy bien de él, para algunos es una novela de humor, para otros, como Rodrigo (Aguado) es un drama (ríe). Eso demuestra que conseguí lo que quería. Creo que eso es parte del éxito, es muy difícil hacer reír a alguien con un libro.

Ese humor, ¿surgió sobre la marcha? ¿No era una idea que tuviera desde el principio?

No, no, para nada, yo quería hacer un drama solamente. Yo creo que escribes como eres. Yo metí un personaje, que es Ferrán, que da el tono de humor adecuado, es una persona completamente desbocada, es un heredero millonario, que es un viva la vida, le da igual todo, se emborracha, se mete en líos, se despierta no sabe donde... además esto pasa en la época del covid. No sigue las reglas y crea situaciones ridículas, todos las crean, pero él concretamente el que más. Eso genera bastante comicidad.

El libro, además, tiene un cierto toque de crítica social

Yo soy medio coruñés. Aunque trato a una sociedad madrileña, se parece muchísimo al resto. Todas las microsociedades elitistas se parecen. Al final, es un grupo de personas con elementos comunes. Al final, ¿qué es? Una sociedad que en cuanto uno cae, es rápidamente criticado por los demás, no te asisten, te destruyen. Están pendientes de que uno se ha comprado una casa en Cádiz, que mandas a tus hijos a un colegio internado en Irlanda, pendientes de que vas a esquiar a Baqueira... luego ocurre esa frase de “Todo el mundo va a esquiar a Baqueira y nosotros no podemos ir por tu culpa, porque has fracasado”. No, no todo el mundo puede ir a Baqueira, hay que entender que no es todo el mundo, son unas pocas personas privilegiadas. Al final, ese 'todo el mundo' es parte de mi crítica, de cómo, además, te metes en líos por intentar mantener ese nivel de vida que no puedes porque te han ido mal las cosas. En vez de preocuparte por lo más básico, te preocupas por esas cosas durante mucho tiempo y eso te arruina más. Ahí se crea esa paradoja. Si Dickens hubiera sabido lo duro que es no poder ir a esquiar a Baqueira, lo hubiera puesto en sus novelas, pero Dickens no conocía Baqueira todavía (ríe).

¿Cómo ha sido la recepción por parte del público?

Ha tenido dos partes, bastante diferenciadas. Una ha sido antes del premio y otra después. Es mi primera novela publicada. Tuve la suerte de que un club de lectores de Valencia me dio el premio a la mejor novela de 2024, el premio Rafaguillo. Supuso un antes y un después.

¿Y cómo surge la aventura de dedicarse a escribir?

Yo he tenido varias etapas. En la adolescencia, escribía de forma habitual, pero no solía concluir las cosas. Estudié Periodismo y Publicidad, me dediqué más a lo segundo, pero volví al periodismo, pero no me gustaba, trabajaba en publicaciones técnicas. Luego tuve yo mismo una editorial. Pero lo dejé todo y me dediqué unos años a hacer negocios en África. Ese tiempo dejé de escribir. En el 2015 o 2016 me hice amigo de un director de cine que me decía que faltaban argumentos para series, que no había nada interesante. Escribí una novela, que se publicará a finales del año que viene, y gustó mucho y me animó. Tengo mucho trabajo y poco tiempo, hay que buscarlo, pero fue así, poco a poco, encontrando huecos.

¿Cuáles diría que son sus autores de referencia?

Tengo varios, te podría dar una lista muy larga (ríe). Españoles, el que más me gusta es Delibes, de hecho, la forma en la que está escrita 'Todo puede empeorar', en algún aspecto, se parece a 'Los Santos Inocentes'. Que me gustan, me gusta Henry Miller, Philip Roth... me han gustado siempre. Clarín también. De hoy en día, me gusta mucho David Trueba y también Domingo Villar.

Dedica un porcentaje de las ventas a la propia Fundación Amador de Castro.

Sí, sí, por supuesto. Desde el primer día se lo dijimos a la directora. A nosotros nos hacen un favor abriéndonos las puestas de ese magnífico salón. Es lo mínimo que podemos hacer. Lo hacemos encantados.