Inés Rey rechaza vincular su exigencia de contundencia en el caso Tomé con aspiraciones políticas

Inés Rey EC

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha rechazado vincular su exigencia al partido de contundencia en el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras denuncias de acoso sexual con aspiraciones políticas más allá de la ciudad.

"Ya he dicho todo lo que tenía que decir", ha sentenciado a preguntas de los periodistas sobre el caso y las actuaciones del PSdeG y de su máximo responsable, José Ramón Gómez Besteiro.

"Mi trabajo es ser alcaldesa de A Coruña", ha sentenciado para lanzar un "mensaje de tranquilidad a todos los que quieren verme fuera de aquí".

"Voy a seguir siendo alcaldesa de A Coruña, todo mi empeño, mis energías están puestos en el Ayuntamiento de A Coruña y en mi trabajo como alcaldesa y no tengo ninguna aspiración de ningun tipo fuera de los límites municipales, ninguna", ha remarcado.