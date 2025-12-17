Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey rechaza vincular su exigencia de contundencia en el caso Tomé con aspiraciones políticas

Ep
17/12/2025 13:30
Inés Rey
Inés Rey
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha rechazado vincular su exigencia al partido de contundencia en el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras denuncias de acoso sexual con aspiraciones políticas más allá de la ciudad.

"Ya he dicho todo lo que tenía que decir", ha sentenciado a preguntas de los periodistas sobre el caso y las actuaciones del PSdeG y de su máximo responsable, José Ramón Gómez Besteiro.

"Mi trabajo es ser alcaldesa de A Coruña", ha sentenciado para lanzar un "mensaje de tranquilidad a todos los que quieren verme fuera de aquí".

"Voy a seguir siendo alcaldesa de A Coruña, todo mi empeño, mis energías están puestos en el Ayuntamiento de A Coruña y en mi trabajo como alcaldesa y no tengo ninguna aspiración de ningun tipo fuera de los límites municipales, ninguna", ha remarcado.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara