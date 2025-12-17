Archivo EL Ideal Gallego

Hace 25 años El Ideal Gallego daba cuenta de la situación de los colegios públicos de la ciudad, cuya ocupación de plazas solo llegaba al 32%, con lo que el Ayuntamiento planteó darles también un uso cultural y social. Hace 50 años, la Asociación de Amas de Casa renovó al completo su directiva de forma unánime en una reunión con lleno absoluto. Hace 75 años, este diario informaba de la aparición, en tierras lucenses, del automóvil de un vecino coruñés, que había sido robado en las inmediaciones de un hotel de la ciudad. Hace 100 años, una representación de la Caja Nacional de Previsión acudió a la urbe para efectuar pagos a diversos afiliados. Los miembros del organismo fueron recibidos por el Ayuntamiento.

Domingo, 17 de diciembre de 200 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Los colegios tienen la mitad de sus aulas vacías

Los colegios públicos están en crisis. No tienen niños. Su número de alumnos cae en picado desde hace décadas y hoy, 17 de diciembre de 2000, el que llega a los 20 estudiantes por aula se convierte en la excepción que confirma la regla. Los pupitres se quedan sin inquilinos, y especialmente en el tramo de los 6 a 11 años. El índice de ocupación en los 12 grandes centros de la ciudad –aquellos que disponen de más de 800 plazas– ronda el 32 por ciento. De las cerca de 10.000 plazas que ofertan los doce colegios públicos más grandes de la ciudad, sólo 3.047 están ocupadas. El Ayuntamiento no puede frenar el proceso de desertización que afecta a la red educativa ni elevar un índice de natalidad que está por los suelos, pero sí utilizar el espacio sobrante de los colegios. Tomará cartas en el asunto: aprovechará las aulas vacías para organizar actividades infantiles similares a las que ya existen en Fórum Metropolitano y en los centros sociales.

Miércoles, 17 de diciembre de 1975 El Ideal Gallego

Hace 50 años | Apareció en Lugo un automóvil robado

La Guardia Civil de Rábade encontró ayer, 17 de diciembre de 1950, en las proximidades de la ciudad de Lugo, el automóvil de la matrícula M-72.626, propiedad del coruñés don José María Nardiz Segurola que, como informábamos en nuestro número de ayer, fue robado en las inmediaciones de un hotel de nuestra capital. El citado vehículo fue inutilizado y se le trasladó a un garaje en Rábade. El autor o autores del hecho se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. Además, ingresó en el Hospital municipal el vendedor de lotería Eugenio Patos Rey, de 26 años de edad, vecino de la calle de Tavares número 10, que resultó herido el pasado día 14 en la Rúa Nueva, al ser agredido por Ramón Martínez Brandón. El herido había pasado a su domicilio después de ser atendido en la Casa del Socorro, pero ayer empeoró y tuvo que ir al hospital.

Domingo, 17 de diciembre de 1950 El Ideal Gallego

Hace 75 años | La nueva directiva de “Amas de Casa”, aprobada

En la Asociación de Amas de Casa ha habido ayer, 17 de diciembre de 1975, renovación de la Junta Directiva. Con un lleno total y muchas asociadas de pie por falta de material de asiento, comenzó la VII Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar a las cinco de la tarde en el salón de actos de la Delegación Provincial de Sindicatos. El principal asunto a tratar era la votación para la elección de los cargos de presidenta, vicepresidenta y cuatro vocales. Como aún después de los requerimientos que se habían hecho, no se presentó más que una candidatura, se procedió por parte de la vicepresidenta doña Olga Jurado a la lectura de las componentes de la misma: doña Begoña Bonet de Otero. como presidenta; vicepresidenta, doña María Luísa Pozuelo de Cano; vocales, doña Mary Carme Lage de Filgueira, doña Aurora Díaz de Chavert, doña María Teresa García de Lorenzo y doña Pilar Llorente de Musa. La votación fue unánime ya que solo hubo un voto en contra.

Jueves, 17 de diciembre de 1925 El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Caja Nacional de Previsión, en la ciudad

Mañana, día 18 de diciembre de 1925, vendrá a la ciudad de La Coruña una representación de la Caja regional gallega, colaborada del Instituto Nacional de Previsión, radicado en Santiago, con objeto de hacer entrega de las libretas de capitalización a los afiliados al régimen de retiro obligatorio que han cumplido los 65 años entre las fechas del 21 de julio del año 1921 y hasta el 31 de diciembre de 1923. El acto se efectuará en el salón de Sesiones del Ayuntamiento y a él concurrirán las autoridades y las comisiones y representaciones patronales y obreras, además de los beneficiarios que tienen la documentación en regla para ser pagados, que ascienden a veinticinco. Harán uso de la palabra los señores Cabeza de León, como presidente del Patronato de Galicia, y el secretario de la Caja Nacional de Previsión, el señor Bacariza.