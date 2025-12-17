Guitarricadelafuente celebra la Navidad en Inditex

Guitarricadelafuente, en Inditex Instagram

En mayo, el 'Full time papi' del folklore español se metía al Coliseum en el bolsillo. Guitarricadelafuente volvió hoy a A Coruña para cantar en la sede de Inditex.

Por sorpresa y para celebrar la Navidad, el músico deleitó a los empleados de la textil coruñesa con un pequeño concierto.

Precisamente, durante este año, Zara sacó a la venta una colección en colaboración con el artista, que no dudó en lucir alguna de esas prendas en el concierto que ofreció en el multiusos coruñés.

No ha sido la única visita de renombre a las instalaciones de Inditex este año. Cabe recordar que en meses pasados pasaron por la central de la textil personalidades como John Galliano, Anders Madsen o Richard Gere.