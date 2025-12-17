Gadis abre un nuevo Claudio Express en A Coruña

Personal y propietarios del nuevo Claudio Express en la Plaza Tornos

Gadisa Retail estrena en A Coruña su segundo punto de venta franquiciado del año en la ciudad, después del Claudio Express de la gasolinera de Los Rosales del pasado mes de noviembre. En este caso, se trata de un Claudio que abre sus puertas en la Plaza Tornos. La compañía cuenta, en total, con seis establecimientos de esta línea de negocio en la capital herculina.

Se trata de una tienda de proximidad con 100 metros cuadrados de sala de ventas en la que pone a disposición del consumidor en torno a 1.000 referencias de alimentación, droguería e higiene, incluyendo frutería, charcutería y lácteos.

El nuevo Claudio supone la creación de tres puestos de trabajo, uno de los principales valores de esta línea de negocio, que está posicionada tanto en el ámbito urbano como en entornos semiurbanos y rurales, donde contribuye a fijar población, explican desde la compañía.

Los propietarios del establecimiento, Esperanza Gómez, Khalid Malik y Angel Giovanny, se han reunido durante la jornada de apertura con Baltasar López, delegado de área de GADISA Retail en A Coruña, Miguel Freire, director de ventas de franquicia, Sergio Trujillo coordinador de franquicia y parte del equipo de montajes.