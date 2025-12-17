Mi cuenta

A Coruña

El tardeo de Navidad llega al centro de A Coruña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/12/2025 13:37
La sala Pelícano volverá a ser el epicentro de la fiesta universitaria
Tardebuena y Tardeo de Navidad. Son las dos propuestas de la sala Pelícano de A Coruña para disfrutar de una forma distinta dos jornadas plenamente navideñas. 

Si lo habitual es quedar con los amigos para tomar algo en la previa de la cena de Nochebuena, con toque eminentemente familiar en A Coruña, este 24 de diciembre la sala Pelícano propone que la fiesta sea de tardeo.

La fiesta del 24 de diciembre será de 16.30 a 21.00 horas, justo a tiempo para luego llegar a casa y poder ponerse a cenar después del tradicional discurso del rey. La música de la previa a la llegada de Papá Noel y el Apalpador correrá de la mano de Borja Solla, Sote y Telmo Brea.

Las entradas cuestan 10 euros e incluyen dos consumiciones o tres cervezas. 

Al día siguiente la sala Pelícano celebra el Tardeo de Navidad de la mano de Mestizo, en una fiesta que empezará a las 19.00 horas y para la que la entrada es gratuita.

