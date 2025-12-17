Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Encuentro Mundial de Humorismo suma los primeros nombres para 2026

Álex Clavero, Carolina Iglesias, Eva Hache, Eva Soriano o JJ Vaquero son algunos de los artistas de la próxima edición

Óscar Ulla
Óscar Ulla
17/12/2025 13:00
Roberto Vilar volverá a formar parte del Emhu en 2026
Archivo El Ideal Gallego
El Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) celebrará su sexta edición del 23 de abril al 3 de mayo y ya cuenta con primeros invitados confirmados. 

Álex Clavero, Bárbara Grandío, Carolina Iglesias, Daniele Finzi Pasca, Galder Varas, Eva Hache, Eva Soriano, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, La Forte, Miguel Lago, Nanutria, Omayra Cazorla, Rober Bodegas, Roberto Vilar, Victoria Martín, Wilbur y Yunez Chaib son los primeros nombres que conforman el cartel de la edición de 2026

Este jueves, 18 de diciembre, se pondrán a la venta los primeros abonos y entradas, que se podrán adquirir en la web del encuentro y de la plataforma online Ataquilla.

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) regresará a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo de 2026

Las propuestas

Entre los invitados habrá cuatro propuestas que supondrán un estreno absoluto. Roberto Vilar y Miguel Lago presentarán 'Pintando a mona xuntos'; Rober Bodegas hará lo propio con su nuevo espectáculo, 'Caso'; Bárbara Grandío estrenará 'Contra todo pronóstico'; y habrá una nueva gala denominada Chistería Colectiva, un homenaje al chiste con la participación de Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús el Negro, Miguel Miguel y Xosé A. Touriñán.

Además, el Emhu acogerá el estreno en España de los shows de Nanutria, la nueva propuesta de 'Estirando el chicle', La Forte y de Omayra Cazorla. También contará con las propuestas del director de 'Corteo', del Circo del Sol, Daniele Finzi, y del último show de Yunez Chaib, 'En directo'.

