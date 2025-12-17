El Atlantic Pride confirma su primera artista para 2026

Atlantic Pride 2025 Raúl Lorenzo

El Atlantic Pride calienta motores para la celebración de su 7ª edición en 2026. La cita será del 5 a 12 de julio en la ciudad de A Coruña. Para abrir boca, el evento ven de anunciar un verdadero ‘Orgullo del Norte’ para su cartel: la coruñesa Miriam Rodríguez (Pontedeume, 1996), quien saltó a la fama tras su paso por el talent show Operación Triunfo en 2017, donde logró la tercera posición, y su festejada victoria en la décima edición de Tú cara me suena.

El público del Atlantic Pride podrá disfrutar con la complicidad de esta compositora, cantante y presentadora todoterreno, que lleva siempre sus raíces gallegas por bandera y que en el festival mostrará su lado más divertido y emocional, con un directo cargados de influencias del pop electrónico de los ochenta, en una constante reinvención en la que no pierde, nunca, su esencia.

Con este primer anuncio, la Asociación ORCO, organizadora del Atlantic Pride, quiere destacar que, tras el récord de asistencia del evento en su edición 2025, que reunió la cerca de 45.000 personas en ocho jornadas de conciertos, “desde el festival, seguimos trabajando en un cartel musical ecléctico, divertido, actual y diverso, con la voluntad firme de que todas las personas se sientan representadas y bienvenidas, para situar a la ciudad de A Coruña como un referente de la diversidad, la libertad y la celebración, y apostando, de nuevo, por las señales de identidad de esta cita ya icónica de A Coruña: visibilización, inclusión, cultura, talento y diversión”.