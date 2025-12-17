Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cervezas de bodega efímeras y Fugaces, nuevo proyecto de Hijos de Rivera

La primera cerveza del proyecto es Estrella de Navidad, elaborada con malta y lúpulos gallegos y un toque de jengibre

Redacción
17/12/2025 13:41
Cada elaboración estará disponible únicamente durante ese mes en 12 locales seleccionados
Hijos de Rivera da un nuevo paso en su apuesta por la innovación cervecera con el lanzamiento de Fugaces, un proyecto de Cervezas de Bodega efímeras que pone en valor la autenticidad de las cervezas sin pasteurizar, recién salidas de fábrica y disponibles por tiempo limitado.

La iniciativa propone el lanzamiento mensual de una receta exclusiva de Cerveza de Bodega, servida directamente desde tanques de 225 litros y sin posibilidad de reposición. Cada elaboración estará disponible únicamente durante ese mes en 12 locales seleccionados de la geografía española, lo que convierte cada propuesta en una experiencia única y exclusiva para los consumidores.

La primera cerveza de este proyecto es Estrella de Navidad, una receta que hasta ahora solo podía disfrutarse como obsequio y que, por primera vez, podrá probarse en formato bodega. Elaborada con malta Pilsen de cebada cultivada en Galicia, lúpulos gallegos y un toque de jengibre, la receta se renueva cada año manteniendo su carácter festivo y el saber hacer de los maestros cerveceros de la compañía.

De color castaño oscuro con reflejos rojizos y espuma beige, densa y compacta, Estrella de Navidad presenta en nariz notas de malta oscura ligeramente dulces, matices de fruta madura y un sutil toque especiado. En boca, el jengibre aporta un ligero calor que prolonga el trago sin resultar picante, convirtiéndola en una propuesta ideal para disfrutar durante las fiestas en su versión más fresca y directa.

El proyecto Fugaces tendrá continuidad a lo largo del próximo año con nuevas recetas que se presentarán también en ediciones limitadas. Elaboraciones como Lupia, Red Vintage, Black Coupage o Rivera Reposada, entre otras, llegarán a los consumidores en su versión más exclusiva y efímera.

Con esta iniciativa, Hijos de Rivera refuerza su vocación de servicio a los clientes de Cerveza de Bodega y su espíritu artesano, acercando al consumidor recetas singulares en un formato diferencial. La Cerveza de Bodega se sirve sin pasteurizar y se transporta siempre en frío desde la fábrica hasta el local, lo que permite preservar intactos todos sus aromas y matices. Además, al prescindir de envase, reduce su impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

Este proyecto pone en valor un modelo ya presente en más de 2.000 locales de España, donde los consumidores pueden disfrutar de Cerveza de Bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión. Con Fugaces, la compañía amplía este compromiso ofreciendo nuevas propuestas que muestran todo el potencial del formato bodega.

Locales donde estará disponible Estrella de Navidad:

  • La Porchaba, Calle Oporto 11A, Vigo 
  • Pits, Calle García Olloqui 1, Izq., Vigo 
  • Sampaio Matogrande, Calle Enrique Mariñas Romero 2 Bis, A Coruña 
  • La Galiciana, Calle Gómez Ulla 1, Santiago de Compostela 
  • Ho Gruf, Plaza Campo Castelo 30, Lugo 
  • La Conservera, Calle Lavandeiras s/n, Celeiro (Viveiro) 
  • Lúpulo, Avenida del Molinón S4, Gijón • Campus Rugby, Paseo Bera Bera 210, Donostia 
  • Garrison, Plaza República Saharaui 13, Berriozar 
  • Catalina Chamberí, Plaza Chamberí 2, Madrid 
  • 3 Campanas, Plaza de la Soledad 11, Badajoz 
  • Tita Rivera Vigo, Plaza Compostela 17, Vigo 
  • Cuatro Caminos, Calle Concepción Arenal 10, A Coruña
