Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Arde un coche en el aparcamiento del Chuac

Los Bomberos ya habían apagado otro incendio en un vehículo en As Xubias

Abel Peña
Abel Peña
17/12/2025 14:26
cocheweb1 (1)
Coche quemado en As Xubias)
Quintana
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Poco antes de la una de la tarde se declaró un incendio en el aparcamiento exterior del Chuac. Uno de los vehículos estacionados, un Renault Laguna, comenzó a arder bajo el capó. El personal del parking acudió y controló la situación, pero los Bombero se encargaron de rematar el trabajo levantando el capó y enfriando por completo el bloque motor. 

Incendio vehículo

Por lo demás, no fue necesario evacuar las plantas porque al ser un parking semi abierto, había una buena ventilación natural. La Policía Local consiguió localizar al propietario el cual acudió hasta el lugar y se le comunicó lo ocurrido. Los propietarios son de Ourense y habían acudido al Chuac a una cita médica.

Hay que decir que es el segundo incendio que se ha declarado en un vehículo en lo que va de día, porque poco antes de las tres y media de la madrugada, en As Xubias de Arriba, frente a la sede de Adaceco (Asociación de Daño Cerebral Adquirido), ardió otro turismo. Las llamas dañaron un cobertizo cercano. El coche quedó totalmente destrozado. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara