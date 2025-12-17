Arde un coche en el aparcamiento del Chuac

Coche quemado en As Xubias) Quintana

Poco antes de la una de la tarde se declaró un incendio en el aparcamiento exterior del Chuac. Uno de los vehículos estacionados, un Renault Laguna, comenzó a arder bajo el capó. El personal del parking acudió y controló la situación, pero los Bombero se encargaron de rematar el trabajo levantando el capó y enfriando por completo el bloque motor.

Por lo demás, no fue necesario evacuar las plantas porque al ser un parking semi abierto, había una buena ventilación natural. La Policía Local consiguió localizar al propietario el cual acudió hasta el lugar y se le comunicó lo ocurrido. Los propietarios son de Ourense y habían acudido al Chuac a una cita médica.

Hay que decir que es el segundo incendio que se ha declarado en un vehículo en lo que va de día, porque poco antes de las tres y media de la madrugada, en As Xubias de Arriba, frente a la sede de Adaceco (Asociación de Daño Cerebral Adquirido), ardió otro turismo. Las llamas dañaron un cobertizo cercano. El coche quedó totalmente destrozado.