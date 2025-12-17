Alvedro vivirá en 2026 el mejor mes de su historia: ocho rutas y más de 100.000 pasajeros adicionales

Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro Patricia G. Fraga

El aeropuerto de A Coruña registrará en 2026 el mejor mes de su historia. No es cuestión de predecir el futuro, sino que los números hablan por sí solos. A las rutas actuales se sumarán, entre el 23 de abril y el 27 de mayo, los enlaces con París, Dublín, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. Y también se aumentarán frecuencias con Barcelona y Madrid. Todo ello, apuntan desde la plataforma Alvedro Más Alto, con la posibilidad abierta de que se sume alguna conexión más.

El motivo de este aluvión de rutas en Alvedro no es otro que el cierre, durante 35 días, de Lavacolla, debido a obras de renovación de su pista. El portavoz de la entidad de apoyo a Alvedro, Alberto Maroto, señala que “van a ser muchas plazas adicionales. Es toda la oferta de Vueling, con una oferta muy sólida de destinos y número frecuencias, ya que muchas de las rutas tienen frecuencia diaria o casi diaria”.

Además de Vueling, Air Nostrum también operará el vuelo a Bilbao, y Aer Lingus, a Dublín. Iberia, a su vez, añadirá algún vuelo adicional a Madrid. “La oferta existente, si ahora está aproximándose a llenos, va a ver incrementado su pasaje también por el hecho de tener el aeropuerto vecino cerrado”, asegura Maroto.

Por todo ello, “no me equivoco al afirmar que va a ser el mejor mayo de la historia. Y como el cierre de Lavacolla coge también cinco días de abril, podría ser incluso el mejor abril”, añade. A nivel anual, sostiene el portavoz de Alvedro Vuela Más Alto, “van a subir bastante las cifras. Podría suponer, a grosso modo, más de 100.000 pasajeros adicionales, unos 150.000. Suponiendo que 2026 sea un año simétrico a este, en el que se cerrará con 1,3 millones de pasajeros, si se le suman esos 150.000 adicionales, estaríamos hablando de un año histórico”.

Vuelos y frecuencias

El enlace con Dublín será operado entre el 24 de abril y el 27 de mayo por la aerolínea Aer Lingus, y contará con cuatro frecuencias semanales. Los billetes para la ruta diaria de Londres-Heathrow también están disponibles, en este caso con la aerolínea Vueling.

Serán nueve vuelos semanales los que Air Nostrum, filial de Iberia, operará entre A Coruña y Bilbao: dos diarios, de lunes a jueves, y uno más el viernes. Además, la ruta a Barcelona se verá beneficiada por un aumento de frecuencias, llegando a volar hasta cinco veces al día entre ambas ciudades –cuatro vuelos diarios todos los días excepto jueves y viernes, que serán cinco–. Coruña estará conectada con Las Palmas seis veces a la semana, mismo número que Málaga y Palma de Mallorca. La ruta a París-Orly, por su parte, tendrá siete vuelos semanales, mientras que Tenerife y Sevilla tendrán cuatro y tres, respectivamente.

Algunos de estos enlaces han formado parte de la historia de Alvedro más reciente. Sevilla era una conexión histórica en la terminal coruñesa que Vueling dejó de operar en 2022. En marzo de 2023 llegaría el turno de la cancelación de París, mientras que la ‘fuga’ de Bilbao es más reciente: Volotea la retiró de la parrilla de A Coruña en enero de 2024, tres días después de Reyes. Londres-Heathrow, por su parte, es la ruta que el sector echa más de menos. Se trata del ‘hub’ internacional más potente, que se despidió de Alvedro en 2020, tras la pandemia.