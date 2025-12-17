Alerta en A Coruña por fuertes vientos y lluvias
Después de la calma de este miércoles, A Coruña volverá a sufrir un día típicamente invernal el jueves, 18 de diciembre, en el que MeteoGalicia volverá a activar avisos por fenómenos meteorológicos adversos.
A partir de las doce de la noche y hasta las 21.00 horas del viernes habrá avisos activados en la costa coruñesa. Hasta las seis de la madrugada del jueves el aviso será amarillo por olas de hasta 5 metros, cuando subirá a naranja, por oleaje de 6 metros de altura.
Además, desde las tres de la madrugada del jueves y hasta las tres de la tarde habrá aviso amarillo por fuertes vientos del suroeste.
Estas mismas rachas serán las que lleven la alerta amarilla también al interior de los municipios del área coruñesa. Desde las tres de la madrugada y hasta las tres de la tarde el viento puede soplar con ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, señalan desde MeteoGalicia.
Al viento se unirá la lluvia, que entre las doce de la mañana del jueves y las seis de la tarde puede dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, una situación que lleva a MeteoGalicia a activar la alerta amarilla por intensas precipitaciones.