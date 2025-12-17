Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Alerta en A Coruña por fuertes vientos y lluvias

Noela Rey Méndez
17/12/2025 14:19
Lluvia en A Coruña el 16 de noviembre
Peatones se protegen de la lluvia en A Coruña
Germán Barreiros
Después de la calma de este miércoles, A Coruña volverá a sufrir un día típicamente invernal el jueves, 18 de diciembre, en el que MeteoGalicia volverá a activar avisos por fenómenos meteorológicos adversos

A partir de las doce de la noche y hasta las 21.00 horas del viernes habrá avisos activados en la costa coruñesa. Hasta las seis de la madrugada del jueves el aviso será amarillo por olas de hasta 5 metros, cuando subirá a naranja, por oleaje de 6 metros de altura. 

Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

A Coruña cerrará 2025 como un año muy lluvioso, con un 20% más de las precipitaciones habituales

Además, desde las tres de la madrugada del jueves y hasta las tres de la tarde habrá aviso amarillo por fuertes vientos del suroeste. 

Estas mismas rachas serán las que lleven la alerta amarilla también al interior de los municipios del área coruñesa. Desde las tres de la madrugada y hasta las tres de la tarde el viento puede soplar con ráfagas de más de 80 kilómetros por hora, señalan desde MeteoGalicia. 

Al viento se unirá la lluvia, que entre las doce de la mañana del jueves y las seis de la tarde puede dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, una situación que lleva a MeteoGalicia a activar la alerta amarilla por intensas precipitaciones.

