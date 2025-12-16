Una Orquesta Gaos de cine para ayudar a Padre Rubinos

Fernando Briones, dirigiendo un concierto de la Gaos Javier Alborés

En cuanto se acerca la Navidad, no sólo aflora en nosotros el espíritu festivo, sino que también surge de nuestro interior ese interés mayor de lo normal por ayudar al de al lado. Algo así ocurre con la Orquesta Gaos, que un año más echa mano de su cara más solidaria para formar parte de nuevo del tradicional concierto de Navidad de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Será en el Palacio de la Ópera, el próximo día 22, donde la formación orquestal desplegará todo un aluvión de bandas sonoras de cine bajo el título de ‘¡De película!’.

“Este año hemos dedicado el concierto a la música de cine, vamos a hacer las grandes bandas sonoras de los últimos años”, explica el director de la Orquesta Gaos, Fernando Briones. Pero no lo harán solos. “Una de las novedades es que este año el concierto lo hacemos con el Coro Gaos también”, apunta Briones, que destaca que habrá alguna que otra sorpresa más, entre las que desvela una: “Tendremos también la colaboración de la escuela de danza Druida, que también participará en algunas bandas sonoras con un espectáculo de baile”.

Una cita especial

Briones lo tiene claro, la cita del próximo día 22 será especial. “Va a ser un concierto muy bonito y, sobre todo, por un motivo muy bueno, que es que todos los beneficios van a ir a Padre Rubinos”, indica el director.

Es el concierto de Navidad número 14, y en la gran mayoría de ellos ha puesto su granito de arena la Gaos. “Nosotros hemos participado en la mayoría de ellos, solo hubo dos o tres años que no pudimos”, explica Briones, que asegura que es “un honor” colaborar en este tipo de recitales. Porque se trata, asegura, de ayudar “a una entidad que tiene un calado enorme en la ciudad y que ayuda a mucha gente, no sólo como residencia para mayores, sino también como albergue, como centro para personas que necesitan ayuda”. “Poner nuestro granito de arena en este tipo de proyectos nos hace muchísima ilusión, nosotros ya decimos que es nuestro tradicional concierto de Navidad y tenemos muchas ganas”, asegura Briones con una sonrisa.

El programa

El repertorio de este programa de película contará con algún que otro clásico de siempre y alguna composición más reciente. “Intentamos innovar un poco, porque siempre se suelen hacer las mismas bandas sonoras”, recuerda el director de la Gaos.

De este modo, el día 22 en el Palacio resonarán bandas sonoras de cintas como las de ‘Vengadores’, ‘E.T.’, ‘Star Trek’, ‘Duel of fates’ de ‘Star Wars’, ‘Regreso al Futuro III’, ‘El Código da Vinci’, ‘Forrest Gump’, ‘Avatar’, ‘Cómo entrenar a tu dragón’, ‘Las crónicas de Narnia’, ‘Polar Express’ o ‘Solo en Casa’.

El proceso de selección, pese la innovación respecto a otro tipo de repertorios similares, no fue complicado, según explica Briones. “La verdad es que la selección fue fácil, porque ya hemos hecho varios conciertos de películas, con mucho éxito siempre”, apunta, antes de añadir: “Queríamos, simplemente, variar, coger algunas de las más famosas, como ‘E.T.’ o ‘Regreso al Futuro’, que las mantenemos, pero hacer también otras películas más actuales, dentro de que son súperconocidas”.

Y ni siquiera el propio Briones es capaz de quedarse con una como favorita. “Todas estas películas me gustan mucho, yo soy mucho de cine de acción, de aventuras, entonces todas estas películas están muy bien”, asegura, aunque reconoce que “quizá ‘Avatar’” puede sobresalir, “porque es muy época, creo que puede ser un bombazo”. “También ‘Cómo entrenar a tu dragón’, que es una película fantástica”, añade.

La temporada

La Gaos volverá así el 22 al Palacio de la Ópera, apenas una semana después de haber acompañado a Ismael Serrano en su concierto sinfónico, con el que no sólo llenó el recinto, sino que emocionó a los asistentes con el nuevo envoltorio musical de sus clásicos como ‘Papá, cuéntame otra vez’.

Fue, precisamente, el inicio de una temporada orquestal, la de la Gaos, que cabalgará entre dos sedes: A Coruña y Cambados. Tanto es así que después del concierto de Navidad de Padre Rubinos, tocarán en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña camabadés.

Ya en febrero y marzo continuará la temporada con los ganadores del concurso de las Jornadas de Flauta de Galicia. En abril será el turno para interpretar el ‘Concierto para fagot’ de Rossini, con Esteban García como solista.