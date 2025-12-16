Todos los equipos de emergencia en la zona @EloyTP

Una mujer de 49 años perdió la vida esta noche en un grave accidente de tráfico en Alfonso Molina.

El siniestro se produjo cuando un turismo se salió de la vía por el margen derecho, impactando contra un talud ascendente. A consecuencia del choque, el vehículo volcó y la puerta de la conductora, única ocupante del coche, se abrió, siendo la mujer proyectada al exterior y quedando atrapada bajo la carrocería, lo que le causó el fallecimiento en el acto. Los servicios de emergencia atendieron también a otra persona, probablemente un testigo que se encontraba en la zona del accidente.

La conductora hacía uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. No obstante, la violencia del impacto y el posterior vuelco resultaron fatales.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, el 061 y los Bomberos de A Coruña, que participaron en las labores de rescate, atención de la emergencia y aseguramiento de la zona.

Las circunstancias exactas del suceso están siendo investigadas.