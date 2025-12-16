Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Raphael volverá a cantar en A Coruña

El artista de Linares cantará en el Coliseum en noviembre de 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/12/2025 12:22
Raphael, en un concierto
Archivo El Ideal Gallego
Raphael seguirá agrandando su leyenda en a Coruña. Después de un 2024 complicado por problemas de salud, el de Linares volverá a actuar en la ciudad con su gira 'Raphaelísimo'.

Esta nueva gira contará con una actuación en el Coliseum el 21 de noviembre de 2026, una semana después de Melendi, que esta misma mañana también confirmó su presencia en el multiusos herculino.

Raphael | “El público gallego conmigo siempre ha sido maravilloso. Y no tiene motivo para cambiar ahora”

Más información

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 17 de diciembre, a las 11.00 horas, en Ataquilla y en la plaza de Ourense.

Raphael se suma así a una programación musical, la del Coliseum, que ya supera la veintena de conciertos, como los del propio Melendi, La Oreja de Van Gogh, Amaia, Aitana, Viva Suecia, Iván Ferreiro o Celtas Cortos, entre otros.

Amaral, en su última visita a la ciudad

La veintena de conciertos en A Coruña que llenarán la agenda del Coliseum en 2026

Más información
