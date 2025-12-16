Raphael volverá a cantar en A Coruña

Raphael, en un concierto Archivo El Ideal Gallego

Raphael seguirá agrandando su leyenda en a Coruña. Después de un 2024 complicado por problemas de salud, el de Linares volverá a actuar en la ciudad con su gira 'Raphaelísimo'.

Esta nueva gira contará con una actuación en el Coliseum el 21 de noviembre de 2026, una semana después de Melendi, que esta misma mañana también confirmó su presencia en el multiusos herculino.

Raphael | “El público gallego conmigo siempre ha sido maravilloso. Y no tiene motivo para cambiar ahora” Más información

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 17 de diciembre, a las 11.00 horas, en Ataquilla y en la plaza de Ourense.

Raphael se suma así a una programación musical, la del Coliseum, que ya supera la veintena de conciertos, como los del propio Melendi, La Oreja de Van Gogh, Amaia, Aitana, Viva Suecia, Iván Ferreiro o Celtas Cortos, entre otros.