Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 16 de diciembre?

Los más peqeños disfrutan de la visita de Papá Noell EC

Este domingo la Navidad llega a A Coruña de la mano de su mercadillo instalado en María Pita de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas y también con actividades para los más pequeños.

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Así luce el Belén municipal de María Pita en A Coruña Más información

También en los soportales de María Pita a partir de las 19:30, actuaciones de corales: Coral Polifónica Hojas Nuevas y a las Polifónico Coruñesa Canticorum.

A las 20:00 horas en el Teatro Rosalía de Castro tendrá lugar el Concierto de la Orquesta de Cámara Gallega.

El centro comercial Marineda City mantiene su mercadillo de Navidad en la plaza exterior y, en la plaza Emilia Pardo Bazán, el árbol de los deseos de 17.00 a 21.00 horas, donde se podrá dejar un mensaje para donar un euro a la Asociación Meniños. Los que participen entrarán en el sorteo de tarjetas regalo por 25, 50 y 100 euros.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

El centro comercial Los Rosales contará con la visita de Papá Noel a partir de las 17:30 horas en la planta baja y en la planta alta los amantes del ajedrez podrán disfrutar de este juego a las 19:00 horas.

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales Más información

El muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, que este domingo abre de 11.00 a 23.00 horas.

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este domingo es de 11.00 a 22.45 horas. En la plaza Esther Pita de Santa Cruz están las atracciones de Navidad, con camas elásticas, tiovivo y hasta un viaje virtual con Papá Noel. Abrirá de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.45 horas. Este domingo también estará dedicado a los más pequeños en A Fábrica, con 'O Nadal coa avoa Fina' de Gramola Gominola, a partir de las 12.30. Y a las 18.00 en el Auditorio García Márquez se celebrará el encuentro folclórico del concello.