Otro festival confirma su vuelta en verano: el Atlantic Pride se celebrará en julio de 2026

Público del Atlantic Pride Archivo El Ideal Gallego

Tras las confirmaciones de fechas del Morriña, el Recorda o Noites do Porto, A Coruña sigue sumando festivales. El Atlantic Pride confirma que la próxima edición se celebrará del 5 al 12 de julio de 2026.

El Orgullo del Norte volverá a las calles de A Coruña con conciertos y otras propuestas gratuitas durante una semana.

Desde la organización aseguran que este miércoles, a las 12.00 horas, darán a conocer al primer nombre que conformará el cartel de la edición de 2026.

En 2025 formaron parte de la programación artistas como Judeline, Edurne, Merche, David Civera, Agoraphobia o Paula Koops, entre muchos otros.

De este modo, el Atlantic Pride se suma a la programación festivalera que, por ahora, comenzará del 22 de junio al 5 de julio con Noites do Porto, seguirá el 24 y 25 de julio con el Morriña Fest y finalizará el 4 y 5 de septiembre con el Recorda Fest.