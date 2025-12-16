Melendi volverá al Coliseum en 2026 tras haber hecho historia hace dos años

Melendi, en el Coliseum Pedro Puig

En 2023 hizo historia al convertirse en el primer artista en actuar tres noches seguidas en el Coliseum. Tras cerrar este mes su etapa de aniversario, Melendi volverá a la carretera en 2026 con nueva gira y nueva parada en el multiusos herculino.

El artista anunció este lunes que el próximo año tendrá nuevo disco y nueva gira, ‘Pop Rock’, una “declaración de intenciones”.

Melendi comenzará el tour en Granada el 2 de octubre y visitará varias ciudades españolas. Entre ellas, A Coruña, el 14 de noviembre.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 17 de diciembre, a través de su página web, melendioficial.com.