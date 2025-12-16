Mi cuenta

A Coruña

Melendi volverá al Coliseum en 2026 tras haber hecho historia hace dos años

El artista se convirtió en 2023 en el primer artista en actuar tres noches seguidas en el multiusos

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/12/2025 10:21
Melendi coliseum 2022 @ pedro puig
Melendi, en el Coliseum
Pedro Puig
En 2023 hizo historia al convertirse en el primer artista en actuar tres noches seguidas en el Coliseum. Tras cerrar este mes su etapa de aniversario, Melendi volverá a la carretera en 2026 con nueva gira y nueva parada en el multiusos herculino.

Melendi, primer artista en dar tres conciertos seguidos en el Coliseum

El artista anunció este lunes que el próximo año tendrá nuevo disco y nueva gira, ‘Pop Rock’, una “declaración de intenciones”.

Concierto de Melendi en el Coliseum

El cantante asturiano, ayer en el Coliseum @patricia g. fraga (13)Ver más imágenes

Melendi comenzará el tour en Granada el 2 de octubre y visitará varias ciudades españolas. Entre ellas, A Coruña, el 14 de noviembre.

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles, 17 de diciembre, a través de su página web, melendioficial.com.

