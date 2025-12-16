Los más barato y más caro de 'El apartamento' de Zara

El comedor de El Apartamento de Zara Andrea López

La tienda más famosa de la calle Compostela ha llamado la atención de los coruñeses y turistas desde que el pasado 4 de diciembre Zara abriera sus puertas a la Navidad con su ya tradicional pop-up navideño.

Esta decoración, aunque resulta especialmente sorprendente en la primera planta, continúa en la última, donde se encuentra el famoso 'Apartamento'. Esta zona de la tienda está reservada para mostrar y ofrecer las prendas y objetos más selectos de Zara y Zara Home, además de ediciones limitadas. También cuenta con servicio de cafetería.

Esta semana, en la misma entrada del Apartamento, sorprendía una gabardina expuesta con un precio cercano a los 1.000 euros, convirtiéndose así en la prenda más cara del catálogo de Zara. Ni siquiera la colección especial por el 50 aniversario ofreció precios tan elevados en la ropa, aunque algunos artículos de decoración sí alcanzaron cifras superiores, como el sofá de Rosalía, cuyo precio asciende a los 1.800 euros.

Gabardina más cara de Zara Andrea López

A pesar de la exclusividad de esta quinta planta, también es posible encontrar precios más mundanos, aunque no son los más habituales. Un ejemplo se encuentra en la zona de empaquetado de regalos, donde se ofrece una selección de papeles con estampados acordes a estas fechas por 5,99 euros.

Papel de regalo del Zara Andrea López

En una zona más escondida, justo al lado de las escaleras de subida y bajada, una pequeña cesta reúne varias bolas navideñas que también rondan los seis euros.

Bolas navideñas del Zara Andrea López

Más allá de estos productos, los precios en 'El Apartamento' no bajan de los 15,99 euros, donde se presenta, en su gran comedor, una decoración de mesa especial para estas fiestas.