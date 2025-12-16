Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los arreglos del centro cívico de Labañou se demoran hasta abril

La empresa alega que las filtraciones son muy graves y que hay que trasladar los muebles

Abel Peña
Abel Peña
16/12/2025 22:32
El centro cívico de Labañou se inundó en un temporal en febrero
El centro cívico de Labañou se inundó en un temporal en febrero
Patricia G. Fraga
No es la primera vez, ni será la última: el Gobierno de Inés Rey aprueba hoy en Junta una aplazamiento de las obras de reforma del centro cívico de Labañou, dañado durante una alerta naranja. El motivo es los daños causados por la lluvia son muy superiores a lo que se había pensado en un momento. El nuevo plazo sitúa el fin de las obras en el mes de abril. 

En agosto de este año se había adjudicado el contrato de las obras de reforma de la envolvente y las instalaciones a la empresa Ábaco CR por 627.000 euros. El contrato se firmó el 25 de ese mes y debían durar cuatro meses a contar desde el tres de octubre, pero se le han concedido tres meses más. 

Sin embargo, desde Ábaco señalan que no es posible porque la lluvia se había filtrado a través de la cubierta y afectado a los falsos techos y los forrados de madera y pintura de las plantas segunda, primera, e incluso la planta baja. Será necesario revisarlo todo. 

Además, hay que tener en cuenta el mal tiempo que ha reinado en el último mes, así como los ya habituales problemas de suministro, sobre todo ahora que llega la Navidad. Por si fuera poco, será necesario una mudanza total o parcial de gran parte el mobiliario mientras duren las obras

