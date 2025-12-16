La UDC aprueba su presupuesto, el nuevo reglamento electoral y la oferta de empleo público de 2025

Imagen de archivo de una reunión del Consello de Goberno de la UDC Javier Alborés

El Consello de Goberno de la Universidad de A Coruña acaba de aprobar la propuesta de presupuestos para 2026 por un total de 184,2 millones de euros, lo que supone un incremento nominal de 12,1 millones de euros con respeto al año anterior. Unas cuentas que tras este trámite serán trasladadas al Consello Social para su aprobación definitiva, explican desde la institución.

Esta cifra viene determinada por dos factores diferenciados, comentan: por una parte, el crecimiento de ingresos comunes (plan de financiación y matrículas) que crecen un moderado 3%, a lo que se suma una captación relevante de fondos finalistas adicionales, destacando la parte de investigación y el procedente del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la Ciudad de las TIC, que cuenta con un presupuesto de 11,7 millones de euros, de los que 3,5 corresponden a la anualidad 2026. Mientras, en el apartado de ingresos, destaca el procedente del Plan de Financiación del SUG, que representa el 68,2% del presupuesto global, pasando de los 122 millones en 2025 a 125,6 el próximo ejercicio. Un incremento que incluye la repercusión del 0,5% de incremento salarial aplicado ya en 2025, pero no los incrementos adicionales anunciados por el Estado para los empleados públicos.

La mayor partida seguirá siendo la de personal (Capítulo I) con 119,7 millones de euros, lo que supone un 65% del global. En este capítulo destacan los más de 2 millones de euros del programa Maria Goyri, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional para la estabilización de plazas de profesorado ayudante doctor.

La inversión en investigación alcanza los 28 millones de euros, frente a los 24,8 del año 2025 y en materia de infraestructuras destacan las partidas dirigidas a las obras de rehabilitación de la Ciudad de las TIC, financiadas por el Ayuntamiento de A Coruña, y los 2,8 millones para el inicio de la construcción del EI3 en Ferrol, financiado por la Xunta de Galicia.

Asimismo, las partidas de libre elección destinada la renovación de inmuebles pasa de 1 a 1,3 millones de euros. En lo que se refiere a ayudas a las familias y la colaboraciones con instituciones sin ánimo de lucro, la partida crecimiento en 700.000 euros, pasando de 3,2 a 3,9 millones de euros, de los que 1,5 corresponden a bolsas Erasmus. Se mantiene así el esfuerzo en las bolsas propias de la UDC para el estudiantado. Destaca en este apartado la puesta en marcha de los premios Mariña Dourada, dirigidos a trabajos académicos sobre cambio climático, que serán financiados con los recursos obtenidos de la venta de un inmueble fácil a la UDC por el exrector Xosé Luis Armesto.

Por último, en línea con el plan de ajuste puesto en marcha en el año 2024 y con las medidas implantadas en el presupuesto de 2025 se mantendrá la contención en el gasto corriente como uno de los ejes de trabajo hacia un reequilibro presupuestario, así como la captación de recursos extraordinarios, que pasa de los 5,2 millones que se precisaban este año a los 3 del próximo ejercicio. Una situación que pone de manifiesto que, para alcanzar la sostenibilidad financiera de la institución, se requiere de una mejora de financiación estructural, dado que las medidas extraordinarias no pueden mantenerse en el tiempo, comentan desde la UDC.

Tras la aprobación de los nuevos Estatutos, adaptados a la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), este martes la UDC dio un paso más y aprobó el nuevo reglamento electoral. Un texto compuesto de cinco títulos, cincuenta y nueve artículos, dos disposiciones adicionales y cinco disposiciones transitorias, además de la disposición derogatoria y dos disposiciones finales que establecen una habilitación para el desarrollo reglamentario y la interpretación de la norma y su entrada en vigor.

Las principales novedades provienen de la necesidad de incorporar los nuevos órganos, sectores y colectivos recogidos en los Estatutos y de incorporar al reglamento a limitación de mandatos establecida en la LOSU.

De este modo, esta norma será la que rija para el procedimiento electoral, incluidos los diferentes trámites del procedimiento general, desde la convocatoria de elecciones hasta la proclamación definitiva de candidaturas electas.

También se recogen los procesos electorales específicos para la elección de personas representantes en órganos colegiados: Claustro universitario, Consello de Goberno, Consello Social -que no se ve afectado por la legislación autonómica que lo regula- , Consello do Estudantado, juntas de facultad o escuela, Comité de Dirección de la Escuela Internacional de Doctorado, consejos de departamento y consejos rectores de los centros de investigación.

Un apartado en el que se da cumplimiento a los mandatos estatutarios, incorporando al reglamento electoral a elección de la persona directora de la Escuela Internacional de Doctorado y de los centros de investigación.

En materia de personal, tras la preceptiva negociación y con el informe favorable de la Xunta de Persoal, se aprobó la Oferta de Empleo Público 2025 para PTXAS (personal técnico, de gestión y de administración y servicios), que recoge la convocatoria de 18 plazas de turno libre y 10 de promoción interna. En lo tocante al PDI, se aprobó la convocatoria del proceso de estabilización dirigido al profesorado asociado, que, con la entrada en vigor de la LOSU, pasa a ser contratado indefinido con una dedicación máxima de 120 horas anuales.

También en cumplimiento del establecido en la LOSU se aprobó el Procedimiento para la evaluación orientativa del profesorado ayudante doctor. Esta evaluación será llevada a cabo por una comisión interna de la UDC y tendrá como finalidad facilitar diferentes pautas encaminadas la que las personas que aún no la tengan consigan la acreditación para optar a figuras de profesorado estable.

En la sesión de esta mañana se aprobaron también las propuestas para los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado, así como los dirigidos a las mejores notas de admisión. Todos ellos serán entregados en la celebración que se realizará con motivo del Día de la Universidad, el 30 de enero.

Por último, en la reunión de se informó de los parámetros de ponderación de las pruebas de acceso a la Universidad para los estudios oficiales de Grao del Sistema Universitario de Galicia de cara al curso 2027-2028.