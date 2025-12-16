La solidaridad llega a Hi Coruña con el proyecto "Reyes de Verdad"

Juguetes EC

Hi Coruña participa este año en el proyecto solidario “Reyes Magos de Verdad”, una iniciativa de ámbito nacional que busca que niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan recibir un regalo el Día de Reyes.

Tras el éxito alcanzado el año pasado, cuando se repartieron más de 19.000 regados en toda España, el centro coruñés se incorpora a esta acción con el objetivo de aportar su granito de arena y colaborar en la difusión de la magia en estas fechas.

El funcionamiento del proyecto es sencillo y se basa en la implicación de particulares y empresas. Los menores participantes escriben su carta a los Reyes Magos, en la que indican tres regalos que desean. Posteriormente, a cada persona o entidad registrada como "regaladora" se le asigan una carta real, comprometiéndose a elegir uno de los regalos solicitados. El valor de cada obsequio oscila entre los 25 y 35 euros.

La entrega de los regalos se realizará en la recepción de Hi Coruña hasta el próximo 20 de diciembre, desde donde se coordinará su recogida y distribución junto con la asociación responsable del proyecto.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo enviando un correo electrónico a anfitriona@hicoruna.com. En el caso de los particulares, deberán facilitar sus datos de contacto, correo electrónico, teléfono y el número de cartas que desean apadrinar. Las empresas, por su parte, deberán indicar los datos de la compañía, una persona de contacto, email, teléfono y el número de cartas solicitadas. Desde la organización se pondrán en contacto con los participantes para explicar los siguientes pasos.