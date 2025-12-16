Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La solidaridad llega a Hi Coruña con el proyecto "Reyes de Verdad"

Los menores participantes escriben su carta a los Reyes Magos, en la que indican tres regalos que desean

Redacción
16/12/2025 11:06
Juguetes
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Hi Coruña participa este año en el proyecto solidario “Reyes Magos de Verdad”, una iniciativa de ámbito nacional que busca que niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan recibir un regalo el Día de Reyes.

Tras el éxito alcanzado el año pasado, cuando se repartieron más de 19.000 regados en toda España, el centro coruñés se incorpora a esta acción con el objetivo de aportar su granito de arena y colaborar en la difusión de la magia en estas fechas. 

El funcionamiento del proyecto es sencillo y se basa en la implicación de particulares y empresas. Los menores participantes escriben su carta a los Reyes Magos, en la que indican tres regalos que desean. Posteriormente, a cada persona o entidad registrada como "regaladora" se le asigan una carta real, comprometiéndose a elegir uno de los regalos solicitados. El valor de cada obsequio oscila entre los 25 y 35 euros. 

La entrega de los regalos se realizará en la recepción de Hi Coruña hasta el próximo 20 de diciembre, desde donde se coordinará su recogida y distribución junto con la asociación responsable del proyecto.

Las personas interesadas en participar pueden hacerlo enviando un correo electrónico a anfitriona@hicoruna.com. En el caso de los particulares, deberán facilitar sus datos de contacto, correo electrónico, teléfono y el número de cartas que desean apadrinar. Las empresas, por su parte, deberán indicar los datos de la compañía, una persona de contacto, email, teléfono y el número de cartas solicitadas. Desde la organización se pondrán en contacto con los participantes para explicar los siguientes pasos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen ganadora del certamen, captada en Betanzos

Raquel Rico García se impone en el Concurso Fotográfico del Calendario de As Mariñas
Redacción
El ideal gallego

El nuevo abono único de Transportes se podrá utilizar a partir del próximo 19 de enero
EFE
Pepe Coira, Jorge Coira y Fran Araújo, junto a los protagonistas, Javier Gutiérrez y Carolina Yuste

La nueva serie de Jorge Coira, con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, se empezará a rodar en enero en A Coruña
Noela Rey Méndez
Anthony Geary

Fallece el actor Anthony Geary, ganador de ocho Emmy y protagonista de 'Hospital General'
EFE