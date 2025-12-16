La nueva serie de Jorge Coira, con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, se empezará a rodar en enero en A Coruña

Pepe Coira, Jorge Coira y Fran Araújo, junto a los protagonistas, Javier Gutiérrez y Carolina Yuste Alba Pacheco

Con A Coruña como escenario Jorge Coira intentará reeditar el éxito de 'Rapa'. Será con 'Ardora', la nueva serie de Portocabo para Movistar + y que contará como protagonistas con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez.

El rodaje se iniciará en enero en A Coruña y durará unas doce semanas, con localizaciones en toda la provincia.

'Ardora', creada por Pepe Coira y Fran Araújo y dirigida por Jorge Coira llevará a la pantalla la historia de una abogada del turno de oficio de A Coruña, interpretada por Carolina Yuste, que debe defender a un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. La letrada tendrá que enfrentarse a un policía, Javier Gutiérrez, que tiene que evitar por todos los medios que esta descubra la verda.

"'Ardora' es un drama criminal con el que quisimos adentrarnos en el territorio donde acaban dirimiéndose muchos de nuestros problemas de convivencia. El territorio de los abogados, los jueces, las fuerzas de seguridad y las leyes. Un universo lleno de códigos donde finalmente, claro, opera el factor humano. 'Ardora' habla de cómo la ley puede mezclarse con intereses, abusos de poder y prejuicios. Una abogada que cree que puede con todo, frente a un policía y un menor que no creen en nada. 'Ardora' gira en torno a ellos, y a la ciudad atlántica de A Coruña", señalan Pepe Coira y Fran Araújo, creadores de los cinco capítulos de la serie.

A Coruña toma una importancia fundamental en la obra, como explica Alfonso Blanco, productor ejecutivo de Portocabo: "La historia está muy enraizada con A Coruña, un ciudad norteña y atlántica con mucha personalidad, un escenario con gran diversidad paisajística y visualmente imponente”.

Para Susana Herreras, productora ejecutiva de la serie por parte de Movistar +, "volver a Galicia con los Coira, Fran Araújo y todo el equipo de Portocabo, con Fosco a la cabeza, es un auténtico privilegio. Narrar la Coruña contemporánea desde la mirada de una abogada de oficio era una oportunidad única para hablar de poder, justicia y desigualdad".